本田響矢とBE:FIRSTが12月10日放送の『2025 FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系）に出演。本田と芳根京子が夫婦役を演じたドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として話題を呼んだ楽曲「夢中」を、一夜限りの特別コラボレーションで披露し、大きな反響が広がっている。

【画像＆動画】本田響矢×BE:FIRSTのコラボショット／本田響矢ソロショット

■本田響矢×BE:FIRST “仲の良さ”が伝わる集合ショット

番組公式と『波うららかに、めおと日和』のSNSではオフショットが公開。赤いカーテンを背景に肩を寄せ合う姿や、リラックスした笑顔から、和やかなムードが伝わってくる。BE:FIRSTの個性あふれる冬コーデと、本田の黒タートルネック×ジャケットの上品スタイルの対比も印象的だ。

■本田響矢の金髪ビジュアルも話題

本田のイメチェンも注目を集めている。艶やかな黒髪から金髪へ。“金髪×黒タートル”の美しいコントラストに称賛の声が相次いでいる。

本田は自身のInstagramでも、BE:FIRSTのメンバーに囲まれて笑顔を見せるショットや、ややブレているもののヘアスタイルがよく分かるソロショットを公開。

ファンからは「髪色にびっくり」「金髪かっこよすぎる」「王子様すぎる」など、金髪ビジュアルへの反響が殺到した。

さらにパフォーマンスにも熱いコメントが寄せられ、「期待を超えてきて放心状態」「歌うま！って思わず声出た」「一夜限りなのもったいない」「響矢くんビーファのメンバーみたいに馴染んでた」「優しい歌声が夢中にピッタリだった」「鳥肌立った」「最高だった」と、今回の豪華コラボを称える声が多く見られた。

■本田響矢×BE:FIRST 息ぴったり「夢中」リレー動画