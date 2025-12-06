¥Í¥Ã¥ÈÂç¹Ó¤ì¡Ö»Ò°é¤·¤ÆÈ³¶â¤Ç¤¹¤«¡©¡×¹â¹»À¸ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Îºï¸º°Æ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ìÂ¿È¯¡Ä¹â»ÔÀ¯¸¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÁýÀÇ¡×¤Ï¹ñÌ±¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤À
»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤ä¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿――¡£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÎÈÝÄê¡¢µÄ°÷Êó½·Áý¤ËÂ³¤¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¹ñÌ±¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤¹¤ëÊóÆ»¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë°Æ¤¬À¯ÉÜÆâ¤ÇºÆÉâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ç¡Ø¿Þ²ò¡Ö¸ºÀÇ¤Î¤¤Û¤ó¡×¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ù¡Ê¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡Ë¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥ª¥µ¥ï¡¦¥¥Ì¥è»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â¹»À¸ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Îºï¸º°Æ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ìÂ¿È¯¡Ä¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¼
¹ñÌ±¤¬¡ÈÀ¸³è¤Î¸Â³¦¡É¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â
¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤ä¹â¹»¤ÎÌµ½þ²½¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò½Ì¾®¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×
°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡¢¹â¹»À¸¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë°Æ¤¬À¯ÉÜÆâ¤ÇºÆÉâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¥Ë¥åー¥¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿±þ¤ÏÃ±¤Ë´¶¾ðÅª¤ÊÅÜ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤¬¼ÂºÝ¤ËÀ¸³è¤Î½Å°µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤¬À¯¼£¤Î´¶³Ð¤È´°Á´¤Ë¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿¼¤¤¼ºË¾¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¿©ÉÊ¤âÆüÍÑÉÊ¤âÅÅµ¤Âå¤âºòÇ¯¤è¤ê¸®ÊÂ¤ß¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀáÌó¤Î¹©É×¤À¤±¤Ç¤ÏÅþÄìÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²È·×Ä´ºº¤Ç¤â²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Î¼Â¼ÁÄã²¼¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÀ¸³è¿å½à¤¬¤¹¤Ç¤ËÎ×³¦ÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÄË¤ß¡É¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¹µ½üºï¸º¤È¤Ï¡ÈÄÉ¤¤Æ¤¤Á¡É°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÈ¿ÂÐ°ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¯ºöÏÀÁè¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¹ñÌ±¤¬À¸³è¤Î¸Â³¦¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤¹Êý¸þ¤Ø¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¤½¤ÎÍîº¹¤Ø¤ÎÀäË¾¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¤³¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤Î¸øÌÀÅÞ¤Î¸ø¼°HP¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤ò³È½¼¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¡ÖµëÉÕ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤éÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ï¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¹µ½ü¤òºï¤ì¤Ð³È½¼¸ú²Ì¤òÁê»¦¤¹¤ë¡×¡ÖÀµÞ¤Ê½Ì¸º¤Ï²È·×¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ²¡¤·¤È¤É¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Ï¡È½é½Ð¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ê¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¢ª¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡Ë·ë²Ì¡¢°ÊÁ°¤ÏÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÄÏÀ¤¬ºÆ¤ÓÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¤Ï¡ÈÀÅ¤«¤Ê´íµ¡¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉÞÍÜ¹µ½ü¤Îºï¸º¤Ê¤É¤È¤¤¤¦µÕÊý¸þ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡È´¶³Ð¤Î¥º¥ì¡É¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
Êª²Á¤Ï1Ç¯Á°¤è¤ê¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢¿©ÎÁÉÊ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢²È·×¤Ï¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÄÂ¶â¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢¼Â¼Á²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£
²ÈÂ²¹½À®¤äÆ¯¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÈÆ±¤¸À¸³è¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº°ìÇÕ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ï¡ÈÀÅ¤«¤Ê´íµ¡¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
ËÜÍè¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬ËÜÍèµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤ÏÉÞÍÜ¹µ½ü¤Î°ú¤¾å¤²¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊª²Á¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤Æ¹µ½ü³Û¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÀÇÉéÃ´¤òº£¤è¤ê¤â·Ú¤¯¤¹¤ëÊý¸þ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬À¯¸¢¤¬¼¨¤¹Êý¸þÀ¤Ï¿¿µÕ¤À¡£
¡ÖµëÉÕ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¹µ½ü¤ÇÁê»¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈºâÀ¯ÃæÎ©Åª¤ÇÀ°Á³¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¹ñÌ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Èº¹¤·°ú¤¥¼¥í¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤òºÆ·ú¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¡È½ã¿è¤Ê¥×¥é¥¹¡É¤À¡£
¹µ½ü¤Îºï¸º¤ÇÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Î²þÁ±¤È¤¤¤¦ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÑÀª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Û¤ÉÂ»¤ò¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
SNS¤¬¤Û¤ÜÈ¿ÂÐ°ì¿§¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤ÎÉ¯Ç÷¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿¼¹ï¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤Î»þ´ü¤¬°ìÈÖ¤ª¶â¤«¤«¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Î¹µ½ü¤òºï¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÉô³è¡¢¸òÄÌÈñ¡¢¶µºàÈñ¡ÄÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤Û¤ÉÂ»¤ò¤¹¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®ー¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿À¯¼£ÁØ¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î»ÔÌ±¤«¤é°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ùÆ¸¼êÅö¤òÂ¿¾¯³È½¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹µ½ü¤òºï¤é¤ì¤ì¤Ð¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¸À¤¦¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¡¢º£²ó¤Î±ê¾å¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÃßÀÑ¤·¤¿ÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¡£
11·î¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎºÐÈñ¤ò·î5Ëü±ßÁý³Û¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬Ä´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬Î®¤ì¡¢¹ñÌ±¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡ÖÊª²Á¹â¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢µÄ°÷¤À¤±¤ÏÁý³Û¤«¡×¤ÈÈ¿È¯¤¬»¦Åþ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏË¡°ÆÄó½Ð¸«Á÷¤ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜÍ¿ÅÞ¤Î¡È¼«¸ÊÍ¥¶øÂÎ¼Á¡É¤Ø¤Îµ¿Ç°¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
È¿È¯¤Î¾¯¤Ê¤¤¹µ½ü¤ÎÂ¦¤Ç·êËä¤á
¤Þ¤¿¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¥¸¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²þ½¤¤Ë1Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤êÂ¨¸úÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿·ï¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤é¡Ö¿ôÆü¤Ç²ÄÇ½¡×¤È»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÀâÌÀ¤ÎÀ°¹çÀ¤Ëµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌÂÁö¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉÞÍÜ¹µ½üºï¸º°Æ¤Ë¤â¡Ö·ë¶É¡¢¹ñÌ±¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤¹Êý¸þ¤Ë¤À¤±ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ¿®´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼À¯ÉÜ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è´¶³Ð¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÐªÎ¥¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈµëÉÕ³ÈÂç¤Ï¹µ½ü½Ì¾®¤ÇÃæÏÂ¤»¤è¡É¤È¤¤¤¦ÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
µëÉÕ¤Ï°ìÅÙ³ÈÂç¤¹¤ë¤È½Ì¾®¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢È¿È¯¤Î¾¯¤Ê¤¤¹µ½ü¤ÎÂ¦¤Ç·êËä¤á¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹½Â¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ºÀÇ¤Îºâ¸»¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Êä½õ¶â¤Îºâ¸»¤ÏÌµ¸Â¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤«¤·¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¸ºß¤·¡¢ºÇ½é¤«¤é¼è¤é¤Ê¤¤À¯ºö¤è¤ê¤â¼è¤Ã¤ÆÇÛ¤ëÀ¯¼£¡¢Ê¬ÇÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀ¯¼£¤òÍ¥Àè¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±À¸³è¤È¤¤¤¦ºÇ¤â´ðËÜÅª¤ÊÅÚÂæ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¤³¤Î¸½¾õ¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬Çö¤¤¤Þ¤Þ¡¢½¾Íè¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¯ºö¤òºî¤ì¤Ð¡¢À¸³è¼Ô¤È¤Î¥º¥ì¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ÆÈ³¶â¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Êª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ÊÀÇÉéÃ´¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹µ½ü³Û¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÁýÀÇ¡É¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬¤½¤ì¤òÊäÀµ¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¹µ½ü¤òºï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤¬ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òËÜµ¤¤Ç»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹µ½ü¤Î°ú¤¾å¤²¡¢Êª²ÁÏ¢Æ°¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢À¸³è¼Ô¤Î¼ê¼è¤ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÀ¯ºö¤Ë¤³¤½ÎÏ¤òÃí¤°¤Ù¤¤À¡£º£¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤äJICA¤Ê¤É¤Ë²¿Ãû±ß¤â¤Ð¤é¤Þ¤¤¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ÆÈ³¶â¤Ç¤¹¤«¡©¡×
º£²ó¡¢Â¿¤¯¤ÎSNSÅê¹Æ¤¬ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅÜ¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÉÔ°Â¤È¡¢À¯¼£¤Ø¤ÎÄü¤á¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯»Ò²½¤Î´íµ¡¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò¤³¤ì°Ê¾åÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÀ¯ºö¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£ÉÞÍÜ¹µ½ü¤Îºï¸º¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÉ¬Í×¤ÊÊý¸þÀ¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ËÜµ¤¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¡ÈÊý¸þ°ã¤¤¡É¤ÎµÄÏÀ¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¤ØÂÉ¤òÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¾Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼«¤é²õ¤¹¹Ô°Ù
¤½¤â¤½¤âÉÞÍÜ¹µ½üºï¸º¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÊª²Á¹â¤È¼Â¼Á½êÆÀ¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ËÁ´¤¯¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¹ñÌ±¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÉéÃ´¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸³è¤ÎºÆ·ú¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£¤¬¤½¤ÎºÇÄã¸Â¤ÎÁ°Äó¤¹¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¿È¯¤ò²áµîºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¾¯»Ò²½¤¬´íµ¡Åª¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦À¯ºö¤Ï¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼«¤é²õ¤¹¹Ô°Ù¤ËÅù¤·¤¤¡£
»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤ÆµëÉÕ¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢Â¦¤Ç¹µ½ü¤òºï¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÄ¢¿¬¹ç¤ï¤»·¿¤ÎÀ¯ºö¡É¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÏÃ±¤Ê¤ë±ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¯¼£¤¬À¸³è¤«¤éÐªÎ¥¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÈ¿È¯¤¬µ¯¤¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê»ö·ï¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£ÉÞÍÜ¹µ½üºï¸º¤ÏÅ±²ó¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í°ú¤¾å¤²¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¯¼£¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡¿¥ª¥ª¥µ¥ï¡¦¥¥Ì¥è