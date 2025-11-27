1

マイホーム購入費が7,000万～8,000万円台にまで高騰する中、注文住宅でも建売でもない、「規格住宅」が今、大きな注目を集めています。規格住宅は、用意されたプランや材料から選ぶことで、コストを抑えつつ一定のこだわりを実現できる、コスパ・タイパに優れた選択肢です。しかし、この「初期のコスパ」に飛びついてしまうと、30年後のメンテナンスで大損する可能性があることをご存知でしょうか？今回は、株式会社さくら事務所のさくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんに、規格住宅を選ぶ上で絶対に知っておくべき「長期的な落とし穴」を、設計、施工、維持管理の3つの視点から解説してもらいました。■ 規格住宅のメリット：初期費用は「300万～700万円」お得に！規格住宅は、設計プロセスを省略しているため、フルオーダーの注文住宅よりもコストを抑えることができます。・費用の差：同じ会社で比較した場合、注文住宅と比べて1.2倍～1.3倍程度の費用差が出るケースが多く、35坪の家で計算すると、300万～700万円ほどの初期費用を抑えられる事例もあります。・タイパ（時間対効果）：間取りや設備に悩む時間が大幅に減るため、共働きなどで時間がない方にとっては、大きな精神的負担の軽減にもなります。■ 1. 【設計の視点】コスパ・タイパは間違いなし！規格住宅は、長年の知見や経験が凝縮されたプランから選べるため、大きな失敗をするリスクを低く抑えることができます。・プロが設計したプラン：ハウスメーカーが「これが使いやすい」とまとめてくれたプランから選ぶため、フルオーダーで設計プロセスに時間をかけすぎたり、何が正解か分からないと悩む時間がなくなります。■ 2. 【施工の視点】規格住宅でも「現場の品質チェック」は必須！規格住宅は設計プロセスを省略しているだけであり、現場での工事プロセスを省略しているわけではありません。・職人さんが作る：工場でポンと作られるイメージを持つ方もいますが、実際には職人さんが一つずつ作る工程は変わらず、ヒューマンエラー（施工ミス）が発生する確率はゼロではありません。・確認すべきこと：規格住宅だからと油断せず、社内検査のタイミングや回数、進捗報告があるかなど、ハウスメーカーの生産体制をしっかり確認しましょう。ホームインスペクションという（第三者検査）を活用して、施工品質をさらに高めることも有効です。■ 3. 【維持管理の視点】最大の落とし穴！30年後に大損しないために初期費用が安く抑えられても、長期的な維持管理費でその差額を大きく上回ってしまっては意味がありません。これが、規格住宅を選ぶ上での最大の注意点です。● メンテナンス費用は「初期の差額」を簡単に上回る友田さんによると、初期に300万～400万円を抑えたとしても、長期的に見ると700万円ほどのメンテナンス費用がかかるケースがあるとのこと。● 失敗しないための材料選び本当にコスパの良い家を選ぶには、初期費用だけでなく、長期的にメンテナンスコストを下げられる材料を選ぶことが重要です。・タイル仕上げ：タイル仕上げの外壁を選べば、定期的なメンテナンスがほぼ不要になり、長期的なコストを大きく下げられます。・シーリングが少ないもの：一般的なサイディングを選ぶ場合でも、シーリング（目地材）の範囲が少ないものを選ぶなど、メンテナンス頻度が少なく済むものを選びましょう。● 外装材のグレードを落とすと発生する悲劇