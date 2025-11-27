「債券安」と「円安」の進行に警戒感が広がっている。背景にあると考えられているのが、高市早苗政権が策定する21兆3000億円規模の総合経済対策。財政悪化を懸念する市場が、債券と円に売りを浴びせているのである。高市政権の「積極財政」の姿勢は、「自民党税調」の人事にも表れ、「財政規律派」の森山裕前幹事長が幹部会合（インナー）から外れ、小野寺五典氏（65）が初めてインナー外から任命されたのは既報の通り。2009年から2015年にかけ、自民党税制調査会のトップを務めた野田毅氏（84）は、そうした動きに危機感を抱いているという。同氏の指摘する「懸念」とは――。

＊＊＊

党税調は歳入の基盤を固める役割を果たしてきた

自民党税制調査会は、日本の財政を支える最も重要な機関の一つです。その役割は時代とともに変遷してきましたが、常に「国の根幹」を担ってきました。

2009年から2015年まで自民党税制調査会のトップを務めた野田毅氏

党税調の最も重要な任務は、毎年の税制改正を通じて国の歳入を確定することにあります。歳入見積もりは税制が固まらなければできず、歳入見積もりがなければ予算編成もできません。

つまり、すべての国家予算編成の前提となるのが税であり、党税調の仕事が順序として一番先にあります。議院内閣制の下、政府与党一体で翌年度の歳入・歳出を決めていく過程において、党税調は歳入の基盤を固める役割を果たしているのです。

党税調の具体的な仕事は三層構造になっています。

第一に、自然増収で何も税制改正しない場合の税収見積もり。第二に、年度末の税制改正で取り組むべき懸案事項。第三に、政策税制、いわゆる租税特別措置です。

政策税制とは、公害対策や設備投資促進、教育分野のテコ入れなど、国策として注力すべき分野を税制面から支援するものですが、既得権益化を防ぐため2〜3年に一度の見直しが必要となります。

インナーには高度な調整能力が求められます。相反する利害を把握し調整する必要があり、政策の重要性や優先度を総合的に理解しておく必要があります。貿易摩擦の時代にはGATT（関税および貿易に関する一般協定）など国際情勢の動向も重要でした。全体を俯瞰しつつ調整を図る技量が求められ、ある程度の経験がなければとても務まらない仕事なのです。

消費税導入の裏にあった「危機感」

党税調が力を持っていた理由は、物品税（消費税以前、特定の贅沢品を対象に課税されていた税金）をはじめ、党税調が決めなければならない懸案の案件が多数あり、各業界から陳情が殺到していたからです。

大平正芳氏（総理在任期間：1978〜1980年）、竹下登氏（同1987〜1989年）、宮澤喜一氏（同1991〜1993年）など、ある時期までの総理は財政を非常に大事にし、大蔵省を敵視することは絶対にありませんでした。吉田茂首相が進駐軍占領下で外務省と大蔵省だけは守ったように、「この二つは国家の要である」という意識が共有されていたのです。

長期的視点も党税調の重要な役割でした。私が税調で書記の仕事をするようになった1985年頃から、毎年の予算編成に絡む税制改正とは別に、長期的目線に立った国の財政を考える必要があるという問題意識がありました。

その背景には、1975年の三木武夫内閣・大平正芳大蔵大臣の時に赤字国債発行に踏み切った経緯があります。

赤字国債の条件は借り換えなしの10年返済であり、1985年はちょうどその償還時期に重なりました。少子高齢化が進むことが分かっていたため、社会保障費の膨張に備え、予算編成と大型間接税とセットで考える必要があったのです。

1984年の年末には村山達雄・党税調顧問をリーダーとする「村山調査会」が設置され、社会保障と税の一体改革が検討されていました。1989年の消費税導入の随分前から、大型間接税を導入しないと立ち行かなくなることを認識していたのです。

法人税・所得税は景気変動の影響を受けますが、年金や医療制度は景気に関係ありません。安定した社会保障の財源を、社会保険料とは別に確保する必要があったのです。

そうした問題意識から、1987年、中曽根内閣では三公社（国鉄、専売公社、電電公社）の民営化など、画期的な行財政改革を行ったうえで導入しようとしたのが売上税です。しかし、大反対の中で潰れました。その反省を踏まえ、1989年に竹下登内閣で導入されたのが消費税です。ただ、もちろん世間は大反対しますから、私を含め消費税導入に関わった政治家たちは、選挙では苦戦を強いられました。

選挙の度に票は減るばかりですし、個人的には何の利益もないことを、税調インナーとして歯を食いしばってやってきたのは、「国のため」という使命感があったからでした。

小泉政権が逃した財政再建の「絶好の機会」

小泉純一郎内閣時代（2001〜2002年）は財政再建の絶好の機会でした。本来なら、この時期に最低でも消費税を10％程度まで上げるべきでした。しかし、その機会を逃したことで、伸ばすべき分野を成長させることができなくなりました。

社会保障の安定財源確保のために消費税引き上げ、つまり、社会保障と税の一体改革に着手すべきタイミングであったにもかかわらず、小泉首相は「俺が首相でいる間は上げない」と、自分の人気取りを優先して消費税引き上げを先送りしてしまいました。この判断の歪みが今日まで続いているのです。

国土強靭化にしても少子化対策にしても、結局、その後、社会保障に予算を食われてしまい、財源がなくて他の成長戦略に手を回せなかったのです。あのタイミングで手を打っておけば、日本の状況は全く違っていたはずです。

さらに問題だったのは、小泉政権が年金の財源を借金して公費から投入することまで行ってしまったことです。これは将来世代への負担の先送りに他なりません。結局、消費税10％への引き上げが決まったのは野田佳彦内閣（民主党）時代であり、実施されたのは第二次安倍晋三政権の時代となりました。この大幅な遅れのしわ寄せが、現在の財政状況に全て押し寄せているのです。

小泉時代から、大平氏、竹下氏、宮澤氏らが大切にしてきた財政重視の姿勢が失われていきました。これらの総理は財政を非常に大事にし、大蔵省を敵視することは絶対にありませんでした。しかし、小泉政権以降、その伝統が崩れ始めたのです。

現在のインフレ・円安の根源は安倍政権にあり

現在の物価高の根源は、安倍政権の経済政策、いわゆる「アベノミクス」にあります。安倍政権の時代から、財務省を敵視する総理が生まれました。これは日本の財政運営における大きな転換点となりました。

アベノミクスの最も深刻な帰結は、円安の進行です。円安が進んだことで、日本国民はますます貧しくなりました。円が安くなるということは、日本国民一人一人の価値が下がっているということに他なりません。これは単なる為替レートの変動ではなく、日本の国力そのものの低下を意味しています。

安倍政権以降も、財政再建に向けて舵を切っているようには見えません。「増税メガネ」と言われた岸田文雄首相でさえ、ばら撒き政策を行ってしまいました。こうした政策は、現場にどれだけ大きな負担が来るかを考えずに実施されています。

高市内閣になって気になるのは、アベノミクス路線を更に前に進めると主張していることです。「アベノミクスのブレーン」だった人達が今回、経済財政運営のブレーンとして位置づけられたのです。

彼らは「赤字国債はいくら刷っても問題ない」という主張を展開しています。しかし、経済状況が変わってきているのに、アベノミクスをさらに加速させようとすることは、とんでもないことです。

客観的にアベノミクスの何が良くて、何が問題だったのか、根っこから総括する必要があります。もはやインフレ時代に入っており、アベノミクスの時代とは経済環境が全く異なっているのです。にもかかわらず、その検証を怠ったまま同じ路線を継続しようとする姿勢は、極めて危険です。ツケは必ず弱い立場の人々に更なるインフレとして跳ね返ります。

高市政権への懸念は「財源論なき赤字国債の大量発行」

高市首相は「経済あっての財政だ」と主張し、「責任ある積極財政」「経済と成長の好循環」を強調しています。賃金を上げて景気を良くしていけば財政収入も増えるから大丈夫だ、という論理です。人口減少が進み、先細り感の強い現代社会で、鬱屈とした感情を持っている国民に夢を与え、明るい将来を作っていくという意気は良いのですが、具体化はこれからです。冷静に見て、理想的な好循環が続くような国内的・国際的環境ではありません。反動が心配です。

ユーロ圏では個々の加盟国が財政危機に陥っても、「最後の砦」として欧州中央銀行（ECB）があります。しかし、日本の場合、ECBに代わる存在に守られているわけではないので、ユーロに加盟していないイギリスのようにトラス・ショックを招く恐れがあるのです。

その上で、高市政権における税制運営には、複数の深刻な懸念があります。高市首相は「国民目線の自民党税調にする」と述べ、小野寺五典税調会長にも税調のメンバーや運営方法を変えるよう指示したと報じられています。これは、これまでの自民党税調が国民目線から離れていたという認識を示唆しており、極めて強い違和感があります。

高市内閣で森山氏が税調のインナーを断った事実は象徴的です。高市首相がイメージする党税調と、山中貞則氏の薫陶を受けた森山氏が考える党税調は全く違うのでしょう。森山氏としても、高市首相と一緒になって党税調の仕事をすることに違和感があるのは当然のことだと思われます。

また、「ラスボス」と呼ばれ、さも経済状況の悪化を招いた張本人であるかのように攻撃され、会長職から退いた宮澤洋一氏も気の毒ですよ。

高市首相の支持者には、参政党やれいわ新選組のように「消費税廃止」を掲げる勢力もあります。しかし、消費税をなくして財源をどう確保するのか、その説明責任を果たしていません。「民意だ」というだけでは無責任です。「消費税廃止」だけが民意ではなく、「将来さらに大変になる」と思っている人も沢山います。それも民意なのです。単純に消費税をなくせば家計が楽になるから良い、という話ではありません。財源問題抜きに国家の運営などできるはずがない。

ただし、靖国問題において「行く」と言いながら実際には行かなかったように、高市首相がリアリズムの中でどう現実と決着をつけるのか、現時点ではまだ見えていません。高市首相がどんな経済政策を打ち出し、党税調はどう存在感を示すのか、分かってくるのはこれからです。

日本の財政運営において、党税調は「国の根幹」を担う重要な機関です。その役割を軽視し、財源論を無視した政策運営を行えば、将来世代に取り返しのつかない負担を残すことになります。高市政権には、長期的視点に立った責任ある財政運営が強く求められています。

