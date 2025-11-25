¡ÖÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¡×ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È¸áÁ°3»þ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡É¤òÌÔÈãÈ½¤ÎÎ©·ûµÄ°÷¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡ÄÎã¤¨ÏÃ¤Ë¡Ö»ÙÎ¥ÌÇÎö¡×¤È¥¤¥é¥¤¥éÇúÈ¯
11·î16Æü¤Ë¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡Ê53¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿À¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Î¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡Ù¡£10·î21Æü¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¼ùÎ©¤·¤Æ¤«¤éÌó1¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤äÊª²Á¹âÂÐºö¡¢³°¸òÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤¬µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¯¼£²È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ºÙÌî¹ë»Ö½°±¡µÄ°÷¡Ê54¡Ë¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¾®À¾ÍÎÇ·»²±¡µÄ°÷¡Ê53¡Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¡¦²¬ËÜ»°À®½°±¡µÄ°÷¡Ê60¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿¼ºî¥Ø¥¹¥¹½°±¡µÄ°÷¡Ê40¡Ë¡£¤À¤¬µÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤òÈãÈ½¤¹¤ë¾®À¾»á¤ËMC¤ÎËÙ¹¾»á¤¬²×Î©¤Á¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î1¥«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢³ÆÅÞ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£ºÇ½é¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ËÙ¹¾»á¤¬¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃæ¹ñ¤ÈÙæ¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ì¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½øÈ×¤Ç¤ÏÆüÃæÌäÂê¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¡Ê72¡Ë¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤ò¼ÁÌä¡£¹â»Ô»á¤Ï¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤¬¡ËÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÌÔÈ¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®À¾»á¤Ï¡¢¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ä»¡¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÃæ¤Î³Ë¿´¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«·³¤ò¼é¤ë½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤Î¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÆüËÜ¤¬ÉðÎÏ¤Ç»²²Ã¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
MC¤Î¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFC¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×ÎÓ¾°¹°ÂåÉ½¡Ê41¡Ë¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¢¡ÊÍ½»»°Ñ¤Ç¡ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾®À¾»á¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÅúÊÛ¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¡¢¹ñ¤òÇØÉé¤¦¤À¤±¤ÎÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ÎÅúÊÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬»ÙÎ¥ÌÇÎö¡×¾®À¾»á¤Ë¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬¥Ö¥Á¥®¥ì
ÆüÃæÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÁíÍý¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´í¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹â»Ô»á¤Î¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÅÙ¡¹ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾®À¾»á¡£
µÄÏÀ¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢³ä¤ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤»ÑÀª¤òµá¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Öµá¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ì¤¬À¤ÏÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È·üÇ°¡£
ºÙÌî»á¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¤ÏÀ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤½¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¦¥±¤òÁÀ¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡ÈÂåÊÛ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¾®À¾»á¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï»Ù»ý¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ§¤ß³°¤·¤¿È¯¸À¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌëÃæ¤Î3»þ¤ËÁíÍýÂç¿Ã¤¬¸øÅ¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÅúÊÛ½ñ¤òÆÉ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£»ä¡¢¸µ´±Î½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¹â»Ô»á¤¬½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Î½éÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë7Æü¤Î¸áÁ°3»þ¤¹¤®¤«¤é¡¢¼óÁê¸øÅ¡¤ÇÈë½ñ´±¤é¤ÈÅúÊÛ½àÈ÷¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¾®À¾»á¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Î»Å»ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÅúÊÛ½ñ¤òÆ¬¤«¤éÆÉ¤àÀ¯¼£²È¤Ê¤ó¤Æ¡¢1¿Í¤ÇÆÉ¤à¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ÛÏÀ¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÙ¹¾»á¤¬¡Ö¡Ê¼óÁê¤¬ÅúÊÛ½ñ¤ò¡ËÁ´ÉôÆÉ¤ó¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¾®À¾»á¤Ï¡ÖÁ´ÉôÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Î¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢»Ò¶¡¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡ÊÃæÎ¬¡Ë¤¢¤Î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·ËÙ¹¾»á¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¸úÎ¨¤¬°¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¾®À¾»á¤Ï¤½¤Î¸å¤âÎã¤¨ÏÃ¤ò½Ð¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¿¦°÷¤À¤È¤«Ìò°÷¤À¤È¤«¤òÁ´Á³ÃÖ¤«¤º¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤³¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç²ñ·×¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬È½ÃÇ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤·¤«¤·ËÙ¹¾»á¤Ï»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤µ¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Í¤§¤ó¤À¤«¤é¤µ¡¢Å¬Åö¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤è¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥È¡¼¥ó¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¾®À¾»á¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£ËÍ¤ÏÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡¢³ä¤È¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¾®À¾»á¤¬¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤µ¤ó¤Ï²ñ·×¤Î¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¼ÒÄ¹¤¬²ñ·×¤òÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ã¤Á¤å¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿ËÙ¹¾»á¡£¾®À¾»á¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤À¤«¤é¡¢¡Ê¾®À¾»á¤Î¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬»ÙÎ¥ÌÇÎö¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®À¾»á¤¬¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ·×¤ÎÀìÌç²È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢²ñ·×¤â´Þ¤á¤¿²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢ËÙ¹¾»á¤ÏÆ¬¤òÁß¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢²¿¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ó¤Ã¤¹¤«¡©¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¡©¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍÁê¤òÂÓ¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¾®À¾»á¤ÏÉ½¾ð¤òÊø¤µ¤º¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÌëÃæ¤Î3»þ¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Î3»þ¤ò¤¹¤´¤¤¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¾®À¾»á¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡ÊÁáÄ«¤Î¡Ë6»þ¤ä7»þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÌëÃæ¤Î3»þ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌäÂê¡£¤¤¤ä¡¢³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇÎÓ»á¤¬¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤¬¡Ë´±Î½¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡© 1¿Í¤ÇÆÉ¤ó¤¸¤ã¤¦¤È´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö°ã¤¤¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖÈ¯¸À¤Ç¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»ýÏÀ¤ò´Ó¤¤¤¿¾®À¾»á¡ÖÁíÍý¤ÎÇ½ÎÏ¡¢»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢Èó¾ï¤Ë´í¤Ê¤¤¿Í¡×
¾®À¾»á¤ÈËÙ¹¾»á¤ÎµÄÏÀ¤Ï³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿Ê¹ÔÌò¤Î¼Ä¸¶¸÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬¡Ö1ÅÙ°ú¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡¢ºÙÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤Èµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿ºÙÌî»á¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÅúÊÛ¤ÎÆÉ¤ß¹þ¤ß¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁíÍý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÁêÅö¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¹â»Ô»á¤Î¡ËÅúÊÛÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢Èà½÷¤Ï¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤1¤Ä1¤Ä¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤«¤Ã¤ÆÌÀ³Î¡×¡Ö»ä¤Ï¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ø´±Î½¤Î½ñ¤¯ÄÌ¤êÆÉ¤á¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¼Ä¸¶¥¢¥Ê¤¬¡ÖÀè¤Û¤É¤Î¾®À¾¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢´±Î½¤È°ì½ï¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤ÏÊÌ¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢ºÙÌî»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç»öÁ°¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½Ö»ö¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾®À¾»á¤¬¼«¿È¤Î¼çÄ¥¤ò¾ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡É¤ò´±Î½¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èà¤é¤Ê¤ê¤Î¸«²ò¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÁíÍý¤¬¹ñ²È¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÅúÊÛ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤¦ÎÏÀâ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤ä¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤¤¤ÞÂçº®Íð¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁíÍý¤ÎÇ½ÎÏ¡¢»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢Èó¾ï¤Ë´í¤Ê¤¤¿Í¡Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¹â»Ô»á¤òÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
