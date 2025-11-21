¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹Î®À±·ý¤À¡×ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¹¥¤³°¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¢¡È¥³¥¹¥âÇúÈ¯¡É¤ÎÉÃ»¦KO ËâºÀÅÍ¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÈäÏª¡£À»Æ®»ÎÀ±Ìð¡Ø¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡Ù¤ÇÆþ¾ì¤·¤Æ¡¢¤ï¤º¤«33ÉÃ¡¢ÅÜÅó¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÉÃ»¦KO¡£Ä¹¤¤ÏÓ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÆß´ï¤Î¤è¤¦¤Ê·ý¤ËËâºÀÅÍ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤À¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹Î®À±·ý¤À¡×¡Ö¥³¥¹¥â¤òÇ³¤ä¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÜÅó¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÉÃ»¦KO¡ÊÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¹þ¤ß¡Ë
¡¡11·î15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖK-1 WORLD MAX 2025¡×¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ê¥¹¡¦¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥¦¥ë¡Ê¥µ¥â¥¢¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£»î¹ç¤Ï¾×·â¤ÎÉÃ»¦·à¡£³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤«¤éÅÜÅó¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¡¢¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤¬¥¢¥¤¥¦¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡-70kg¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½éÀï¤Ç¡¢ÂçËÜÌ¿¤ÎK-1 WORLD GP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥ª¥¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥§¥óÁê¼ê¤Ë¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤¿¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¤¥¦¥ë¤Ï¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¾º³Ê¤·¡¢°µ¾¡¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¾¡¼¥é¡¦¥¢¥«¥Ô¥ã¥ó¤¬¸Å½ý¤ÎÄË¤ß¤Ë¤è¤ê´þ¸¢¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¶ÛµÞ»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¡£¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Æþ¾ì¶Ê¡Ø¥Ú¥¬¥µ¥¹¸¸ÁÛ¡Ù¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÁª¶Ê¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¥³¥¹¥â´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤ï¡×¡Ö¤³¤Î±é½Ð¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£ÀÖ¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â¡¢¥Ú¥¬¥µ¥¹À±Ìð¤ò°Õ¼±¤·¤¿Å°Äì¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¼Â¶·¤Î¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¾®±§Ãè¡Ê¥³¥¹¥â¡Ë¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤«¡×¤ÎÀú¤ê¤É¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤ÎÉÃ»¦·à¤Ë¡£³«»Ï¤Î¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤¬µ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢°ìÀÚ¤Îí´í°¤Ê¤¯Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£ÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤ÌÌÔ¹¶¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥¦¥ë¤Ï¡¢³«»Ï¤ï¤º¤«8ÉÃ¤Ç¥À¥¦¥ó¡£
¡¡ÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤·¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤¹¤ë¥¢¥¤¥¦¥ë¤Ï¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤¿¡©¡×¾õÂÖ¡£ABEMA¤Î²òÀâ¡¦ËâºÀÅÍ¤â¡Ö¸ú¤¤¤Æ¤ë¡¢¸ú¤¤¤Æ¤ë¡£¶¯¤¤¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çºÆ³«¸å¡¢¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤ÏÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤ÎÂ¤Ç´éÌÌ¤ØÉ¨½³¤ê¡£¡Ö¥°¥·¥ã¥Ã¡×¤È¤¤¤¦²»¤È¤È¤â¤ËÂÎÀª¤òÊø¤·¤¿¥¢¥¤¥¦¥ë¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ·â¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç»þ´Ö¤ï¤º¤«33ÉÃ¤Ç¤ÎÉÃ»¦KO¾¡Íø¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡×¡ÖÉÝ¤¹¤®¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¨¤°¤¤É¨¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁûÁ³¡£¤½¤·¤ÆÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ú¥¬¥µ¥¹Î®À±·ý¤À¡×¤ä¡Ö¥³¥¹¥â¤òÇ³¤ä¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥ä¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥ë¥·¥Á¥ã¤Ï¤³¤ì¤ÇÌµ½ý¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£·ãÆ®Â³¤¤ÇËþ¿ÈÁÏáØ¤Î¥À¥ê¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥É¥ó¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â1¥é¥¦¥ó¥ÉKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ°µ´¬¤ÎÍ¥¾¡¡£Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ÊÆ®À¸³è¤òÂ³¤±¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÅÒ¤±¤Æ»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¼Â²ÈÊë¤é¤·¤òÁª¤ó¤À¶ìÏ«¿Í¤¬¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤«¤é°ìµ¤¤ËK-1 WORLD MAX¤ÎÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£