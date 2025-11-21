1

建築業界で人手不足が深刻化する中、新築戸建ての建築現場で「品質を守るための検査」がおろそかになるという、非常に深刻な問題が起きています。本来当たり前であるはずの施主検査（内覧会）を設けなかったり、第三者によるホームインスペクション（住宅診断）を依頼すると追加費用を請求したりする建築会社が見られるようになってきました。今回は、株式会社さくら事務所のさくら事務所執行役員CCOの友田雄俊さんに、この人手不足が招く現場の変化と、施主として品質低下のリスクを回避するための解決策を聞きました。■ 人手不足が招く現場の「2つの変化」1. 施主検査（内覧会）の軽視・省略新築では、引き渡し前にお施主様（施主）自身が家を確認する施主検査（内覧会）が通常設けられますが、これが省略されたり軽視されたりするケースが出てきています。・「施主検査をしない」会社：そもそも検査は建築会社側の責任だとして、施主検査の機会を設けない、または施主から希望があった場合のみ行うという会社が見られます。・「時間の短縮」：施主検査の時間が短すぎたり、「住み始めてから何かあれば対応します」として形式的に終わらせてしまったりと、十分なチェックができないまま引き渡しになる事例が報告されています。2. ホームインスペクションへの「追加費用の請求」施主が第三者の専門家（ホームインスペクター）を入れようとすると、建築会社側から追加費用や工期の延長を提示されるケースが増えています。・背景：ホームインスペクターが現場に入ると、建築会社側から見ると「余計な時間やコミュニケーション」といった手間が増えるためです。・影響：これにより、検査の回数を減らしたり、検査自体を諦めたりする施主が出てきています。■ なぜ検査が軽視されるのか？（背景にある2つの問題）1. 現場監督の「物理的な限界」建築業界全体で、大工さんだけでなく、現場の品質を守る現場監督も不足しています。・現場監督が一人で担当する現場が増え、一つ一つの現場にかけられる時間が物理的に制限されています。この負担を軽減するため、施主検査の省略や、第三者検査の回避といった方針転換が起きていると推測されます。2. インスペクター側の「振る舞いの問題」インスペクション会社が急増する中で、一部のインスペクターの「立ち振る舞い」が現場の混乱を招いていることも背景にあります。・当事者意識の欠如：第三者であるインスペクターが、建築会社の意図や現場の状況を尊重せず、自分の理想や意見を一方的に押し通すようなコミュニケーションが発生しているケースがあります。・現場の負担増：こうした経験から、「インスペクションを入れると手間がかかる」と感じた建築会社が、防御策として追加費用を請求するケースに繋がっている可能性があります。■ 施主が負う「3つのリスク」と回避策施主検査や建築中の検査が不十分になると、以下のような大きなリスクを負うことになります。1. 重要な「欠陥の見逃し」検査が不十分であれば、重要な欠陥や不具合を見落とす・見過ごす可能性が高まります。友田さんによると、軽微なものを含めると7～8割以上の住宅で何かしらの不具合が生じているのが現実です。2. 「責任の所在」が曖昧になる引き渡し前に十分な検査を行っていないと、引き渡し後にトラブルが発生した際、「この不具合は建築会社側の責任なのか、それとも住み始めてから施主が原因で発生したものか」という責任の所在が曖昧になり、協議が難しくなります。