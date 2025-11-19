1

2

次へ

マイホーム購入を検討する際、「建売（新築分譲住宅）」と「中古戸建て」、どちらを選ぶべきか悩む人は多いはず。「30年後まで安心して住める家はどっち？」という疑問に対し、建物の寿命だけでなく、30年間の生活を見据えたときのリスクを知っておくことが重要です。今回は、建築士でホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、建売と中古それぞれの「本当のヤバさ」と、後悔しないための選択基準を徹底解説します。■ 新築戸建て（建売）の寿命と「30年後のリスク」まず、建売住宅（新築分譲住宅）の建物自体の寿命について、田村さんは「適度な点検とメンテナンスをすれば、今の新築住宅は100年持つ」と明言しています。建物自体は心配いらないとして、新築に潜む「30年後のヤバさ」とは何でしょうか？1. 郊外型・分譲地の「人口減リスク」都心から離れた郊外のベッドタウンで、一斉に分譲された新築住宅を購入する場合、30年後に「周りに人がいなくなる」リスクがあります。・街の衰退：分譲地の住人が同じように年を重ねていく一方、周囲の高齢化や人口減が進むと、商業施設の撤退や生活インフラ（バスの本数、学校など）の維持が難しくなる可能性があります。・自治体の戦略：自治体はインフラ維持のため、中心地に人を集める戦略を取ることが多く、郊外のインフラは縮小する可能性も現実的に考えられます。2. 都心・狭小地の「体力限界リスク」都心部や駅近の利便性の高い場所では、3階建てや狭小3階建ての物件を選ぶケースが増えます。・老後の階段：60代後半～70代になったとき、毎日3階建ての階段を昇り降りする体力的な負担は非常に大きくなります。リフォームでエレベーターを設置するのは、スペースやコストの関係で難しいことがほとんどです。・対策：体力的な限界を迎える前に「20年程度で売却する前提」で住むことも、現実的な選択肢として検討すべきです。売却に備え、適度な点検とメンテナンスは絶対に怠らないようにしましょう。■ 中古戸建ての寿命と「買うときのリスク」中古戸建ては立地や選択肢が新築より圧倒的に多いのがメリットです。しかし、価格が高騰している今、良い立地を選ぼうとすると、築年数の妥協が必要になりがちです。中古を選ぶ際に絶対に重視すべきは、「建物の初期コンディション」です。1. 中古の「初期コンディション」がヤバい中古物件のコンディションは、築20年あたりから雨漏り、シロアリ、建物の傾きといった不具合の可能性がグッと上がります。これを誤って見極めると、住んでから想定外の出費とスケジュールの狂いが発生します。・想定外の出費：突然の大規模な雨漏りや建物の傾きが発覚すると、高額な修理費用が短期的に必要になります。・タイムスケジュールが崩壊：大規模なリフォームは基本的に引っ越し前に済ませる必要があります。不具合が発覚すると、引っ越しが延期になり、通勤や子どもの転校など、生活計画全体が見直しになってしまいます。対策：契約前の「ホームインスペクション」中古戸建てを購入する際、失敗リスクを大きく減らすためには、契約前（具体的には「買い付け申込」から「契約」までの期間）にホームインスペクション（住宅診断）を実施することが極めて重要です。インスペクターに現地立ち会いしてもらい、初期コンディションをしっかり見極めた上で、購入に進むかどうかを判断しましょう。2. 中古の寿命は「60年～100年」・2000年基準以降：適度なメンテナンスで、新築と変わらず100年程度持つ見込み。