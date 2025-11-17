ファミリーマート「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾（C）Nintendo／HAL Laboratory, Inc.

モデルプレス＝2025/11/17】ファミリーマートでは、11月11日よりゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催。11月18日からは、第2弾コラボ商品が発売される。

◆ファミマ×カービィ、コラボ第2弾商品発表


18日からスタートする第2弾キャンペーンでは、「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場。さらに、カービィをイメージしたお菓子など計2種類が新登場。対象商品の購入者がオリジナルグッズをもらえる企画も実施される。

◆「星のカービィ」オリジナルデザインファミチキ袋・中華まん


期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋（全2種）と中華まん袋（全3種）が数量限定で登場。

【展開開始日】2025年11月18日（火）
【実施地域】全国
※袋のデザインを選ぶことは不可
※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了
※店舗によって取り扱いのない場合あり

◆カービィをイメージした数量限定のオリジナルお菓子


【クランキー苺 星のカービィコラボ】
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ。
※数量限定

【カービィアメ（デザイン3種）】
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の飴。パッケージは3種類で、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも。
※数量限定

