ファミマ×カービィ第2弾、コラボ内容発表 ファミチキ袋・中華まん袋も限定デザインに【超まんぞくフェス】
【モデルプレス＝2025/11/17】ファミリーマートでは、11月11日よりゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボレーションしたキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国のファミリーマート約16,400店舗にて開催。11月18日からは、第2弾コラボ商品が発売される。
18日からスタートする第2弾キャンペーンでは、「星のカービィ」がクラシックなドットデザインで描かれた、「ファミチキ袋」や「中華まん袋」が数量限定で登場。さらに、カービィをイメージしたお菓子など計2種類が新登場。対象商品の購入者がオリジナルグッズをもらえる企画も実施される。
期間中、クラシックなドットデザインの「星のカービィ」が描かれた、オリジナルデザインのファミチキ袋（全2種）と中華まん袋（全3種）が数量限定で登場。
【展開開始日】2025年11月18日（火）
【実施地域】全国
※袋のデザインを選ぶことは不可
※数量限定のため、各店舗なくなり次第終了
※店舗によって取り扱いのない場合あり
【クランキー苺 星のカービィコラボ】
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのパフ入り苺チョコ。
※数量限定
【カービィアメ（デザイン3種）】
【発売日】2025年11月18日（火）
【発売地域】全国
【内容】カービィをイメージした、まんまるピンクのさくらんぼ味の飴。パッケージは3種類で、中の袋にもシークレットデザインが隠れているかも。
※数量限定
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
