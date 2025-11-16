シャオミ・ジャパンは11月21日12時〜12月1日23時59分の期間、最新のフラッグシップスマートフォンをはじめ、ウェアラブル製品、スマート家電を対象にした特別セール「Xiaomi ブラックフライデー2025」を、「Xiaomi」公式サイトなどにて開催する。なお、同セールの開催期間は販売チャネルによって異なる場合がある。



●139種類の製品がお得に



「Xiaomi ブラックフライデー2025」では、スマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」「Xiaomi 15」や「Xiaomi ロボット掃除機 X20＋」、Wi-Fi 7に対応した「Xiaomi メッシュシステム BE3600 Pro」、計測データをスマートフォンで一元化できる「Xiaomi 体組成計 S400」、4K UHD高画質の「Xiaomi スマートカメラ C701」をはじめとする計139種類の製品を、最大51％オフで販売する。



対象チャネルは、「Xiaomi」公式サイト、Xiaomi公式 楽天市場店、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop、Xiaomi Store イオンモール浦和美園店、Xiaomi Store イオンモール川口店、Xiaomi Store イオンレイクタウンkaze店。



おもなセール対象製品は以下の通り。