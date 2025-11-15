そのボブ、時代遅れかも！？→ 即解決♡【40・50代】が真似したい「トレンドヘア」

季節が変わったら、髪にも今っぽいムードをまといたいもの。今季のトレンドヘアは、軽さと柔らかさを感じるナチュラルな質感がポイント。作り込みすぎず、自然体のままこなれて見えるスタイルが人気です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代に似合うトレンドヘアをご紹介します。

ピンクブラウンで軽やかに！ くびれボブ

ピンクブラウンの優しい色味が映えるくびれボブ。レイヤーを重ねて毛先に軽さを出しつつ、ほんのりプツッとしたライン感は残して、今っぽさをプラス。ワンレン風のまとまりを残しながらも、動きのあるシルエットに仕上がっています。程よく抜け感があり、顔まわりをふんわり見せてくれるスタイルです。

ラフな毛束で動きをつけた暖色ベージュボブ

暖色ベージュが大人可愛いボブレイヤー。トップの毛束をラフに揺らして軽さを出し、ベースは外ハネでカジュアルな抜け感をプラス。まとまりと動きのバランスが絶妙で、品よくこなれた雰囲気に。柔らかな艶と透明感のあるカラーが、大人の余裕を感じさせます。

ふんわり立体感のあるオリーブベージュの長めボブ

オリーブベージュの柔らかな色味で、軽やかに魅せる長めボブ。毛束を重ねてふんわりとしたボリューム感を出し、ベースはナチュラルな外ハネに。ワンカールのスタイリングで、動きと艶を両立し、立体的な印象に仕上がってます。落ち着きの中に、さりげないトレンド感が漂うスタイルです。

清潔感があって上品な暗髪レイヤーボブ

暗髪でも重く見えない、ふんわりレイヤーボブ。毛束を重ねて自然な丸みとひし形シルエットを作り、バランスの取れた上品な印象に。控えめな動きが清潔感を醸し出し、オフィスにもなじみそう。柔らかさの中にきちんと感を残した、大人にぴったりのボブヘアです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shimanaka_futur様、@kaihatsu_tomoya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里