ワールド<3612.T>がこの日の取引終了後、持ち分法適用関連会社であるライトオン<7445.T>を株式交換により完全子会社化すると発表した。



２６年３月１日を効力発生日として、ライトオン株式１株に対して、ワールド株式０．２株を割当交付する。完全子会社化により、現行の資本関係では十分になし得なかったライトオンの成長施策の推進や、コーポレート機能の統合及び人材配置の最適化による更なる合理化などを図るのが狙い。なお、ライトオン株は２月２６日付で上場廃止（最終売買日は２月２５日）となる。



出所：MINKABU PRESS