¡ã¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó¡¡½éÆü¡þ13Æü¡þ¥Ú¥ê¥«¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6349¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Ï¥®¥¢Ä´À°¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£º£Âç²ñ¤Ï3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤È¥Ñ¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤ËÅêÆþ¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬ÃÝÅÄÎï±û¤Î¿·¥Ñ¥¿¡¼¤À¡ª
3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤Ï¥Ô¥ó¡ØG440 MAX¡Ù¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£¡Ö´é¤¬¾¯¤·¸ü¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Çö¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¡Öµå¤¬¶¯¤¯¤Æ¥¥ã¥ê¡¼¤â¾¯¤·¿¤Ó¤¿¡×¤È¡¢4¡Á5¥ä¡¼¥É¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¡ØAi-ONE MILLED SEVEN T CH¡Ù¤òÁªÂò¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç8¾¡¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡ØAi-ONE #7S¡Ù¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥é¥ó¥¹¥Í¥Ã¥¯¡¢º£µ¨ÊÆÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼¤Ï¡ØAi-ONE MILLED SEVEN T¡Ù¥À¥Ö¥ë¥Ù¥ó¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Ä¥Î·¿·Á¾õ¡¢¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥Í¥Ã¥¯¤òÁª¤ó¤À¡£Âç²ñ³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤Ç¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Î³«ÊÄ¤¬Â¿¤á¤Ç¥Ö¥ì¤ä¤¹¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£½µ¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡£º£µ¨¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¹¡¦¥²¥¤¥ó¥É¡Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥¹¥³¥¢¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±Í£°ì¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£ºÇÂç¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¥¿¥¤¥×¡£¸«¤¨Êý¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¡×¿·¥Ñ¥¿¡¼¤ò¼ÂÀïÅêÆþ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¯¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤Ë30¥Ñ¥Ã¥È¡£2¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤Ç1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦18°Ì¥¿¥¤È¯¿Ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥³¡¼¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï³Í¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÂÑ¤¨¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤â²¿¸Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¥ê¥º¥à¤Ç²ó¤ì¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥¿¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¿¨¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î°ÌÃÖ¤«¤é2ÆüÌÜ¤ËÄ©¤à¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆÉ¤ß¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¤â¤¦°ì²ó³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
