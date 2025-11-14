お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘が11月12日、自身のYouTubeチャンネル「パンサー尾形の尾形軍団チャンネル」を更新。世界中から予約が殺到しているという理髪店で、“世界一のシャンプー”を体験する動画を公開した。

（関連：【画像あり】パンサー尾形、“世界一のシャンプー”を体験する様子）

尾形が訪れたのは、神奈川県・葉山にある老舗理髪店「山口理容店」。4代目店主の山口太郎氏は、2025年MCWTマッサージ世界選手権・総合優勝の実績を持ち、『情熱大陸』（MBS／TBS系）にも出演した理容師だ。尾形は興味津々でいろいろと話を聞こうとするが、スタッフが制止。冒頭に記したように予約困難店であり、「時間がパツパツ」なのだ。リアクションも取らなくていい、ということで、いわゆるASMR動画になった。

そうしてさっそく「世界一のヘッドスパ」体験が始まる。ついレビューしてしまうがやはりスタッフに止められ、山口店主の手に身を任せる尾形。シャンプーのシャカシャカという心地よい音が響くなか、尾形はただただ恍惚の表情を見せる。細やかでムラなく、適度な強さで髪と頭皮を刺激するシャンプーに「すごいわ……。気持ちいいっ」とポツリ。洗い流しは仰向けのバックシャンプー形式だ。

洗髪が終わった尾形は、「強さは荒い感じなんだけど、奥に優しさがある」と表現し、「チャンピオンだわ……」と感嘆していた。その後、頭皮を指で叩くようなマッサージのリズム感に驚きつつ、丁寧な肩叩きも受けて、尾形は「ヤバいぞ！」と拍手をするしかなかった。その上で指でのマッサージを「ピアノ」に例えていたが、実際に山口店主はピアノを嗜んでおり、「頭の上で『情熱大陸』を弾いていた」と明かし、もう一度尾形の頭で再現。「マッサージは音楽。リズムが大事なので」とのことだ。

今回の動画は視聴者にも好評で、シャンプー＆マッサージ体験が過不足なく伝わるシンプルな構成と、言葉がなくても気持ちよさを伝える尾形の表情、そしてまとめの的確な表現を称賛するコメントが多数。尾形がロケの技術を生かして、YouTubeでどんな体験を共有してくれるのか、今後が楽しみになる動画だった。

（文＝向原康太）