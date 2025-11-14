USBメモリを滅ぼしそうなSSD。これで1TBはエグいと思う
2023年10月4日の記事を編集して再掲載しています。
USBメモリの滅びが見えるわ…。
小型で大容量、しかも高速。という外付けSSD。外付けHDDに代わって、PCやゲーム機のストレージとして、はたまたファイルの受け渡し手段として導入している人も多いと思います。
それがこんなサイズになっちゃった。これでも1TBあるってスゴくない？
PCに刺してもUSBメモリですか？ みたいなサイズ感。テレビの録画用SSDとしても、隣のポートや配線を邪魔しなさそうでGood！
エレコム SSD 外付け 1TB USB3.2 (Gen1) 小型USBメモリ型 ホワイト ESD-EXS1000GWH
16,940
Amazonでは動画や音楽などのファイル置き場。TV録画用として使いやす1TBモデルが1万7136円。
近いうちにUSBメモリが滅ぶ未来が見えます。まぁでも、実際今買うならSSDの方が絶対便利だしね。
個人的にはサイズ感同じでUSB-Cポートタイプもほしい！
だって、iPhone 15の外部ストレージとしてストラップに付けておけたら最強じゃないですか？なにとぞ！
Source: X, エレコム
お隣さんを邪魔しないスリムなスティック型SSD