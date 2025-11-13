シンガーソングライター・北村蒼生、UKロックなどルーツ詰め込んだデビューEPリリース
東京出身のシンガーソングライター・北村蒼生が、デビュー作となるEP『POPSCAPE』を2025年11月15日（土）に配信リリースすることを発表した。
北村蒼生は、作詞作曲やアレンジを自ら手がけるとともに、楽器の演奏なども自ら行う東京出身のシンガーソングライター。懐かしさの中にちょっぴりヒネくれたシュールさを感じるカラフルなポップ・ミュージックを体現している。
日常の景色を彩るようなグッドミュージックを届けたいという想いが込められた今作は、UKロック、インディーポップ、ファンク、渋谷系など自身がルーツとする音楽を詰め込んだ、多彩な5曲が収録されている。
＜リリース情報＞
北村蒼生
『POPSCAPE』
2025年11月15日（土）リリース
https://linkco.re/BBgDFdNa
=収録曲=
1. New Day Rising
2. Computer Girl
3. Driveway
4. Dance to the 妖精
5. How did you sleep?
Instagramアカウント：＠aoi__kitamura
Xアカウント：＠aoi__kitamura
