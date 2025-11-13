海上自衛隊がこれまで保有したことない新艦種

防衛省は2025年11月13日（木）、JMU（ジャパンマリンユナイテッド）横浜事業所磯子工場（神奈川県横浜市）にて、新規建造された哨戒艦2隻の命名・進水式を実施しました。

【そこに艦名が!?】さくら型哨戒艦の後ろ姿を見る（写真）

これらは、従来「05OPV」と呼ばれていた新型艦で、1番艦（艦番号901）が「さくら」、2番艦（同902）が「たちばな」とそれぞれ名付けられています。

哨戒艦は、これまで海上自衛隊にはなかった新艦種です。かつて、海上自衛隊では哨戒艇と呼ばれる排水量20tクラスの小型艇を運用していました。しかし、これは港湾警備や雑任務に用いるためのものであり、外海を長期間航行するような能力は付与されていません。そのため、海上保安庁の巡視船艇が充実すると退役し、以後このような船は海上自衛隊から消えています。

一方で、近年の中国をはじめとした周辺国の海洋活動の活発化が続くなか、日本周辺の海域における警戒監視を常時、長期間にわたって行い続ける艦艇の整備が必要とされ、導入が決まったのが、より大型の哨戒艦です。

主任務である洋上での警戒監視の特性を踏まえて、長期滞洋性を確保するとともに、少人数での運用を可能とするため、自動化・省人化を図っているのが特徴です。

戦闘力よりも汎用性に秀でた艦

このたび進水した「さくら」「たちばな」は全長95m、幅12m、深さ7.7m、喫水4.2m、基準排水量は1900トンで、乗員数は約30名。機関はディーゼルと推進伝動装置、各2基からなる複合推進（CODLAD）式で、速力は25ノット（約46.3km/h）以上です。



2025年11月13日、JMU横浜事業所磯子工場で進水した哨戒艦「たちばな」（深水千翔撮影）。



一方、武装は、艦首に装備した30mm機関砲1門のみ。ただ、艦尾にはMCH-101掃海・輸送ヘリコプターの着艦も可能な多目的甲板を備えるほか、UAV（無人航空機：後日装備）や電磁波情報収集器材（後日装備）といったものを搭載します。ほかにも多目的格納庫（ヘリ収納は不可）や多目的クレーンなども設けられており、多用途性と省人化を重視しているのが特徴です。

また、艦首喫水線下にはバウスラスターが装備されていますが、これがあるとタグボートの力を借りずに出入港が可能なため、十分な設備がない港でも利用可能です。もちろん波の荒い外洋で行動することを前提としているため、横揺れを抑えるための減揺タンクも備えています。

「さくら」と「たちばな」の2隻は今後、艤装や各種試験を実施したのち、前者（1番艦）が2027年1月に、後者（2番艦）が翌2月に順次、就役する予定です。

なお、防衛省・海上自衛隊では本型を12隻整備する計画で、増勢にあわせて部隊の新編も行い、常続監視態勢の強化を図っていく模様です。