Photo: 小原啓樹

ネット回線はゲーマーの命綱。いやマジで。

自宅でPCゲームを楽しむにあたって、PC本体がハイスペックな「ゲーミングPC」であるのが望ましいのは言わずもがな。マウスなら「ゲーミングマウス」、ほかにも「ゲーミングモニター」や「ゲーミングチェア」など、近年ではゲーミング周辺機器の種類が豊富になりましたね。

対戦ゲームで勝ちたい、あるいは大迫力のAAAゲームタイトルを没入感たっぷりに楽しみたいといったシーンで、ここに挙げたアイテムを充実させることはもちろん大事なのですが、ひとつ重大なことをお忘れではありませんか。ネット環境のパワーアップです。

通信のラグ（遅延）が原因で対戦に負けてしまったり、大容量ゲームデータのダウンロードに時間がかかりすぎて肝心のゲームを遊ぶ時間が取れなかったり、ネット環境に起因するプチストレスは多くのゲーマーが経験するもの。自宅のインターネット回線を引き直すのはハードルが高いけれど、ネット回線と端末の中継地点にあたるWi-Fiルーターを変えるだけでも、通信環境は劇的に改善する場合があります。

Photo: 小原啓樹 中央左奥がゲーミングWi-Fi 7ルーター「Archer GE230」

この記事では、最新規格であるWi-Fi 7を採用したゲーミングルーターとしてはお求めやすい価格で、初めての一台として特にオススメしたい「Archer GE230」を例にしながら、自宅内でのWi-Fiの電波状況をより良くするためのルーター設置法や、Wi-Fiルーターを最新モデルに買い替えることの効果について解説していきましょう。

これだけで電波がよくなる！Wi-Fiルーターの効果的な設置法

まずは、ルーターの細かいスペックやWi-Fiについての基礎知識がなくてもすぐに実践できる、自宅Wi-Fiルーターの効果的な設置法をご紹介しましょう。

Photo: 小原啓樹 金属のラックは電波を遮ることがあるので、使う場合は写真のように最上段におくといった工夫を。

Wi-Fiルーターの設置場所を選ぶ際に基本となるのは、なんといっても「なるべく家の中心付近に置く」こと。そして、Wi-Fiの電波をよく飛ばすコツは、「なるべく高いところに設置する」ことです。

家の間取りやレイアウトの制約で、なかなか思った通りの場所に設置するのは難しいかもしれませんが、電波をより良く飛ばすためのWi-Fiルーター設置セオリーがわかってさえいれば、模様替えや大掃除のときに電波状況の改善に取り組むきっかけにもなります。

Photo: 小原啓樹

この「Archer GE230」もそうですが、Wi-Fiルーター製品の底面や背面には、フック取り付け穴が用意されていることが少なくありません。自宅内の状況によっては、これを活用して高所に壁付けすることも有効な電波改善策です。

その場合でも、「Archer GE230」のようなアンテナ可動式のルーターは、アンテナの角度が天井を向くように調整するのが基本。アンテナの向きに対して垂直方向へと電波が飛ぶイメージで、角度調整をきちんと行いましょう。

その他、Wi-Fiルーターの設置に関して意外と知られていないNG要素は「通信する端末とルーターの間にバスルームなどの水回りがある」「ルーターを隠そうとして狭いところに押し込んでしまう」といったケース。いずれも電波の飛びが悪くなる原因になることがあります。

ちなみに「Archer GE230」に付属する「かんたん接続ガイド」に記載された、Wi-Fiを広範囲に届けるためのポイントを要約すると、おおむね以下の4点です。

縦置き機を横に置くなど想定外の向きに設置しないクローゼットや下足棚のなか、部屋の隅などの狭い場所には設置しない冷蔵庫やテレビなど大型の電化製品の近くには設置しないなるべく家の中心近く、かつ高い場所に設置する

ここで電化製品についての言及がありましたが、有名なところでは2.4GHz帯のWi-Fiの電波は電子レンジと周波数が同じなので、電波干渉が起きて通信品質によくない影響をおよぼす場合があることも、豆知識として知っておきましょう。

最新規格のWi-Fi 7なら通信が快適

Wi-Fiルーターの設置法を工夫しただけでは通信環境がそこまで改善されないと感じたなら、最新のWi-Fi規格を採用したWi-Fi 7対応ルーターへの買い替えがおすすめです。

Wi-Fi 7とは、現在もっとも新しいWi-Fiの規格で、簡単に言うと非常に高速で大容量なネット接続ができる無線接続の仕組み。規格としての通信速度は、従来のWi-Fi 6／6Eの最大9.6Gbpsに対しWi-Fi 7では最大46Gbpsにまで大幅に向上しました。

Photo: 小原啓樹

「Archer GE230」をはじめとするWi-Fi 7ルーターは、従来のWi-Fi 6／6E ルーターと比較して4倍の低遅延を実現。さらにWi-Fi 6比で最大で5倍にもなる余裕のネットワーク効率も相まって、単純に通信速度が速いだけでなく、ラグが少なく大容量の通信を可能としています。Wi-Fi 7ルーターがあれば、まさにゲームを楽しむのに適したネット環境が手に入るというわけですね。

そんなWi-Fi 7ルーターのなかでも、手に取りやすい1万円台中盤の価格帯かつ、わかりやすく必要な機能をおさえたモデルが、「Archer GE230」。理論値で最大9.6Gbpsの通信速度だったWi-Fi 6E時代のハイエンド機よりは控えめなスペックながら、この価格で最大3.6Gbpsの高速Wi-Fiと、道路にたとえると車線の数が多い大容量通信のMLO（Multi-Link Operation）に対応したゲーミングルーターです。

通信速度3.6Gbpsの内訳は、5GHz帯の2882Mbpsと2.4GHz帯の688MbpsのデュアルバンドWi-Fiの合計。

Wi-Fi 6E以降に採用された6GHz帯は本機では採用していませんが、これまで5GHz帯と2.4GHz帯のWi-Fiルーターを使っていた環境での買い替えであれば、スマホやPCといった端末側の再設定も不要で従来通りのWi-Fi機器や設定をそのまま使えるから、結果的にはそれほど気にならないでしょう。

Photo: 小原啓樹

むしろゲーマー的には、この価格帯では対応モデルの少ない「2.5Gマルチギガ接続」が可能な2.5Gbps WAN／LANポート装備により、ギガビットポート（1Gbps）の2.5倍という高速な有線接続ができることの恩恵のほうが大きいはず。

何十分の一秒の差で勝敗がわかれるようなネットワーク対戦ゲームをハードにやりこむなら、有線LAN接続こそ重要ですからね。

しかも「Archer GE230」の2.5Gマルチギガ接続ポートは、接続されたデバイスのゲーム通信を最優先で処理する「ゲーミングポート」。つまり、ルーター内にゲーマーのための優先レーンが用意されているということです。

ゲーム専用機能が満載。これぞゲーミングルーター

いっぽう、ゲーミングルーターである「Archer GE230」には、無線接続時でもゲームプレイを快適にしてくれるゲーム専用機能の数々が備わっています。

Screen Shot: ワタナベダイスケ

まずはWi-Fiの通信に特定のゲーム専用のチャンネルを設定し、他のアプリケーションやゲーム以外で使用している端末からのネットワークへの影響を軽減する「ゲームブースト」。

家族が別の端末でオンライン動画を観ていたりするときでも、個別のスマホゲームタイトルからXBOXゲームコンソールそのものまで、対応するゲームであれば専用チャンネルの安定した通信環境でプレイできます。

しかも、「Archer GE230」がゲーム用の通信経路を確保するのは、自宅内のLANやWi-Fiだけではありません。

インターネット側にもゲーマー向けの仮想的な専用ネットワーク（VPN）である「WTFast GPN」（有償サービス）が用意されていて、パケットロスの大幅な削減とゲームサーバーの応答速度アップまで行なってくれるのです。

Screen Shot: ワタナベダイスケ

こうしたWi-Fiルーターの各種設定は、スマホにインストールした「Tether」アプリから行なうことができ、通信の設定だけでなくゲーミングルーターらしく派手に光る本体LEDの発光パターンをアプリから設定したり、トラフィックの履歴や通信量レポートの閲覧も可能。

設定に慣れてくると、ゲーム以外のアプリケーションに優先通信を割り当てるなど、使いこなしの幅が広がっていきますよ。

さらに強力なモデルも選べるArcherシリーズ

最新ルーターを適切な設置法で導入すれば、限られた予算でも自宅のWi-Fi環境を改善してより快適にゲームを遊べるようになります。

そして、Wi-Fiルーター「Archer」シリーズのラインアップは、エントリーモデルだけではありません。

ワンランク上を目指すなら、「Archer GE230」にはない6GHz帯に対応したトライバンドWi-Fi 7で最大9220Mbpsの通信速度をたたき出すゲーミングルーター「Archer GE550」。さらなる高速Wi-Fiを体感しつつ、5Gbpsが1基と2.5Gbpsポートが3基にまで増えたLANポートで有線ならではの低遅延と安定性を活用できるのは見逃せません。

さらに通信品質の高みを追い求めるゲーマーには、爆速の19GbpsトライバンドWi-Fi 7と、10GbpsのWAN／LANポートというフルスペックなWi-Fi 7通信環境を実現するロケット発射台のようなルックスのハイエンド機「Archer GE800」という選択肢もあります。最近増えてきた10Gbpsの光回線を使っているなら、このルーターが回線のスペックをフルに引き出してくれます。

Photo: 小原啓樹 手前中央が「Archer GE230」、左奥が「Archer GE800」、右奥が「Archer GE550」

「Archer GE230」はレーシングカーをイメージしたというスピード感のある筐体デザインでしたが、上位2モデルもそれぞれエッジの効いた外観にインパクトあるLEDの発光が映えるゲーミングデザイン。

各モデルとも複数のWi-Fiルーターを連携させてより広い範囲をカバーするメッシュネットワーク技術「EasyMesh」に対応しているので、エントリーモデルから徐々にハイエンドへ向けて買い替えても、古いルーターをメッシュ端末にできるため無駄がありません。

ゲーミング周辺機器にこだわるなら、ゲーミングWi-Fiルーターを導入しない理由はないですよ。通信環境が良くなれば、ノーストレスで心ゆくまでゲームプレイを満喫できるのですから。

