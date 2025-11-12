『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』に初参加！APAMAN 公式キャラクター「べあ〜君」と「ハニちゃん」

賃貸住宅仲介業店舗数No.1の「アパマンショップ」のAPAMAN株式会社。

APAMANは、当社公式キャラクター「べあ〜君」と「ハニちゃん」が、2025年11月15日(土)・16日(日)に開催される『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』に初参加することをお知らせします。

当日は「べあ〜君ブース」の出展や、ステージイベントへの出演が予定されています！

APAMAN 公式キャラクター「べあ〜君」と「ハニちゃん」

『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』概要

日時： 2025年11月15日(土)・16日(日) 10:00〜15:00

会場： 羽生市役所・羽生平和公園(埼玉県羽生市東6丁目15)

主催：世界キャラクターさみっとin羽生実行委員会 / 羽生市

全国・海外から190体以上のキャラクターが集結する国内最大級のイベント「世界キャラクターさみっとin羽生」

アパマンショップの公式キャラクター「べあ〜君」とパートナーの「ハニちゃん」が、初めて参加します！

べあ〜君ブース

会場では「べあ〜君ブース」が初出展されます。

ブースでは、「べあ〜君」＆「ハニちゃん」グッズ販売、イベント限定商品の展開、フォトスポット設置などを実施。

ブースを訪れたお客様には、「べあ〜君」＆「ハニちゃん」特製ステッカーがプレゼントされます☆

PAPABUBBLE《パパブブレ》

スペイン発祥のキャンディ「パパブブレ」のコラボ商品。

「べあ〜君」はフルーツ、「ハニちゃん」はミックスフレーバーです。

2026年ガーデンカレンダー(12品種の種子付)

季節ごとに栽培できる、花・野菜・ハーブのタネが12袋付いたカレンダーです。

蜜源になる花を育ててミツバチを応援できます！

べあ〜君 アクリルキーホルダー埼玉(限定品)

埼玉県の魅力が詰まったデザインの、イベント会場のみでの限定販売品です。

お土産にもぴったりの、特別感のあるアイテムです。

ツーショットダンス初披露 (ステージ出演)

ステージイベントでは、「べあ〜君」と「ハニちゃん」によるツーショットダンスが初披露されます！

出演日時：2025年11月16日(日)13:10〜

出演ステージ：「いがまんちゃん(東側)」ステージ

全国47都道府県の魅力をダンスで発信する人気企画「47都道府県ダンスプロジェクト」で磨かれた表現力を生かし、華やかでテンポのあるステージを展開。

11月20日公開予定の新CMソングを使用した特別演出で、息の合ったパフォーマンスを披露します！

べあ〜君＆ハニちゃん ふれあいツーショット体験

「べあ〜君」ブースにて、公式キャラクター「べあ〜君」「ハニちゃん」と直接ふれあえる限定ツーショット撮影体験(各回5分)が実施されます。

混雑を避けてゆっくり撮影できるよう、体験事前予約(抽選制)フォームから受付が行われます。

スタッフによる撮影サポートもあり、お持ちのスマホ・カメラで撮影可能です。

11月15日(土曜)

10:30〜11:00 「べあ〜君」

11:00〜11:30 「ハニちゃん」

12:00〜12:30 「べあ〜君」

13:00〜13:30 「ハニちゃん」

14:00〜14:30 「べあ〜君」

11月16日(日曜)

10:30〜11:00 「べあ〜君」

11:00〜11:30 「ハニちゃん」

12:00〜12:30 「べあ〜君」

14:00〜14:30 「べあ〜君」＆「ハニちゃん」

※抽選制のため、体験日時・順番のご希望に添えない場合がございます。

※当日は天候や会場の状況により、内容を変更・中止する場合がございます。

公式キャラクター紹介

「べあ〜君」

住まい探しの楽しさと、ちょっとした笑いを届ける、もふもふ系・しあわせの黄色いクマ。

マイペースな性格で、今日もふわふわごきげんに活動中です。

好きな食べ物はバナナ・オレンジ・マンゴー等、黄色い食べ物が大好き！

「ハニちゃん」

赤いリボンとハートのしっぽがトレードマーク。

おっとり癒し系の看板クマで、みんなの心を“はにゃ〜ん”とろけさせちゃいます。

「べあ〜君」との関係は、縁結びを経て出会った運命の相手です。

「べあ〜君」と「ハニちゃん」に会える、ファン必見のイベントです。

限定グッズやステージパフォーマンスにも注目です☆

APAMANの公式キャラクター「べあ〜君」と「ハニちゃん」が初参加する「第14回 世界キャラクターさみっとin羽生」の紹介でした。

