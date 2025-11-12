Image: PLAN A

ジムではプロテインシェイカー、オフィスでは保温マグ、外出時には水筒。シーンごとに使い分けると非効率だしバッグはかさばる一方。

そんな“マルチボトル問題”を一気に解決してくれるのが、自動攪拌できるサーモタンブラー「E-MAGMIX」。充電もワイヤレスでOKという次世代シェイカーです。プロテインはボタンひとつでダマなしで完成。コーヒーやスープも温度キープしやすく、炭酸飲料もOKという優れモノ。

朝の準備からジム、作業中までスマートに使えるボトルの詳細をチェックしていきましょう。

30秒でダマ知らずの強力自動シェイク

Image: PLAN A

「E-MAGMIX」最大の特長がこのマグスピン。スイッチオンで磁力ブレードが高速回転し、約30秒であらゆる粉末飲料をダマなく滑らかに仕上げてくれます。

またバッテリーは約2時間でフル充電でき、最大60回の撹拌が可能。1日2回利用なら充電頻度は月1回で大丈夫なのは助かるポイントかと。

Image: PLAN A

撹拌は自動停止し静音にもこだわっているとのこと。ほど静かな環境でなければ気兼ね無く使えそうです。

また容量も600mlあるので数時間用のボトルとしては十分かと。

保温保冷できて炭酸もOK

Image: PLAN A

ボトル本体はステンレスの二重構造のため、保温保冷性能にも自信アリ。6時間後でも温度キープ力は高めなので、仕事やジムの相棒としても十分でしょう。

Image: PLAN A

飲み口にはしっかりとした蓋があり、さらに減圧スイッチも搭載。炭酸プロテインなどの泡立ちやすい飲料も漏れを防いで快適に楽しめるとのこと。

丸洗いOKだからお手入れも簡単

Image: PLAN A

ブレードは刃なしで安全。強力マグネットで固定されているから誤飲の心配も少なく、取り外しも簡単。

Image: PLAN A

モーターバーツはサッと分解できるので、本体は食洗機もOK。ニオイ移りやサビにも強いステンレス製なので毎日のメンテナンスも手軽なのがポイント。

カラーは4色

Image: PLAN A

カラーは4色展開。ホワイトやブラックは定番シックで使いやすいですが、派手系が好きならピンクやパープルをどうぞ。

先行セールでは1年保証付きで一般販売予定価格から21％OFFの10,110円（税・送料込み）からオーダー可能。気になった人はぜひ、おトクな期間中にチェックしてみてください。

