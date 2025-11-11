弘前観光プロモーション実行委員会は、青森県弘前市の観光と物産の魅力を発信するため「第13回弘前ねぷた浅草まつり」を開催します。

2025年11月14日(金)から16日(日)までの3日間、東京都浅草のまるごとにっぽん前広場にて、弘前ねぷたの運行や特産品販売などが行われます。

第13回弘前ねぷた浅草まつり

開催日時：2025年11月14日(金)〜11月16日(日)

開催場所：まるごとにっぽん前広場

青森県弘前市の観光と物産の魅力を広く発信し、誘客促進を図るためのイベントが浅草で開催されます。

会場では、弘前ねぷたの運行や展示、ねぷた囃子の演奏、弘前りんごを含む特産品販売など、弘前市の魅力を体感できる多彩な催しが展開されます。

物産展

日時：2025年11月14日(金)〜11月16日(日) 11時00分〜18時00分

まるごとにっぽん前広場では、3日間にわたり物産展が開催されます。

弘前銘菓や、りんご生果などの特産品が販売されます。

ねぷた運行

日時：2025年11月15日(土)、11月16日(日)

会場：浅草寺周辺

11月15日(土)と16日(日)には、弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行します。

13時30分からは「ミニ巡行」として、西参道商店街や奥山おまいりまち商店街などを巡ります。

16時30分からは「商店街巡行」がスタート！

浅草寺境内や仲見世商店街、雷門前など、浅草の主要な通りを勇壮華麗なねぷたが練り歩きます。

弘前ねぷたまつりとは

「弘前ねぷたまつり」は、青森県津軽地方の夏を彩るお祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

三国志や水滸伝などの武者絵等を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前市を練り歩きます。

農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を船や燈籠などにのせて川に流した「ねむり流し」という行事から発展したとされています。

勇壮なねぷた運行と、弘前自慢の特産品を浅草で楽しめる3日間！

浅草で開催される「第13回弘前ねぷた浅草まつり」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 弘前の魅力を浅草で体感！第13回弘前ねぷた浅草まつり appeared first on Dtimes.