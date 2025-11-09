EXILE TAKAHIROが自身のInstagramにて、GLAYのTAKUROと一緒に花火を楽しむ2ショット写真を投稿した。

写真：無邪気な笑顏を見せる、EXILE TAKAHIRO＆GLAY TAKUROの癒やし2ショット

■EXILE TAKAHIRO「前向きに歩んでいける勇気をくれる大好きなTAKUROさん」

TAKAHIROは「去年の写真ですが」と前置きしたうえで、TAKUROとの2ショット写真を公開。ニッコニコの笑顏でピースサインをしながら、手持ち花火を楽しむ無邪気なふたりの姿に癒やされる。

TAKAHIROは自身の心が弱っているときに、ふと連絡をくれて大切な言葉をくれる相手だとTAKUROへの感謝を語り、「幾度となく助けられ、前向きに歩んでいける勇気をくれる大好きなTAKUROさん」「いつか自分もTAKUROさんのような大きな器の人間になれたらいいな」とも明かしている。

最後は「まだまだ遠い道のり、未熟ながら一歩ずつ一所懸命生きていくのみ。大好きです」と偉大な先輩への敬意と感謝で締めくくっている。

■写真：お手本のように美しく輝く花火と鳩サブレーみたいな花火

なお、投稿写真をよく見てみると…TAKUROの花火はきれいに輝いているが、TAKAHIROの花火はまとまった炎を見せているため“鳩サブレー”のようなかたちを築いている。

■TAKAHIROが熱望する、GLAY×EXILE「SCREAM」

さらに、ハッシュタグでは「#GLAYって凄い」「#EXILE頑張ります」「#またいつかSCREAMお願いします」と、2005年7月20日にGLAY×EXILE名義で発表した根強い人気を誇る「SCREAM」での再コラボを熱望。

楽曲発表当時、まだEXILE加入前だったTAKAHIROからの熱烈なラブコールは実現するのか。期待したいところだ。