日本代表、守護神鈴木彩艶が怪我で不参加と発表…追加招集選手はどうなる

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

14日にガーナ、18日にボリビアとの親善試合を行い、今年の活動を終える。

そうしたなか、守護神である鈴木彩艶の不参加が決まった。日本サッカー協会が9日にその旨を発表した。

「キリンチャレンジカップ2025（11.14 ガーナ代表戦／愛知、11.18 ボリビア代表戦／東京）に臨むSAMURAI BLUE（日本代表）において、鈴木彩艶選手（パルマ・カルチョ）が怪我のため不参加となりました。鈴木選手に代わる追加招集選手は決定次第お知らせします」

パルマに所属する鈴木は、8日に行われたミラン戦にフル出場。2-2の引き分けとなった一戦では、終盤に相手選手に左手を踏まれるようなシーンがあった。

鈴木は痛みに顔を歪めていたが、応急処置を受けてプレー続行。ただ、負傷していたようで、今回は代表活動に参加しないことが決まった。

先日発表された招集メンバーに含まれていたGKは、鈴木、早川友基（鹿島アントラーズ）、小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）の3人。

代表の常連メンバーであるGK大迫敬介（サンフレッチェ広島）は、天皇杯が控えているため、今回は招集されず。鈴木の代替招集となるGKが誰になるのかも注目される。