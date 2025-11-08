TBS安住紳一郎「だから推薦入試組は…」後輩アナに“毒舌”も…ミスも笑いに変える入社29年目の圧倒的存在感

テレビはまだまだトガっている。心に“刺さった”番組を語るリレー連載「今週のトガりテレビ」。今回は、テレビウォッチャーのノブユキが、TBSの“朝と夜”を支える男・安住紳一郎をピックアップ。テレビ業界の世代交代が進む中で、なぜ安住だけがいまも第一線に立ち続けるのか。

生放送のクイズ問題でミス発覚

近年、TBSの男性アナウンサーの活躍が光っている。報道部門のエースとして夕方の報道・情報番組『Nスタ』のメインキャスターを務める井上貴博、朝の情報・バラエティ番組『ラヴィット！』のゲーム実況で人気を獲得した赤荻歩、NHK出身でB'zの稲葉浩志のモノマネが得意な南波雅俊など、個性豊かな面々が揃う。

これらのアナウンサーよりも先輩で、ベテランの域に達してもいまだ根強い人気を誇るのは、現在入社29年目の安住紳一郎。若手時代に『ぴったんこカン・カン』で人気を博し、オリコンの「好きな男性アナウンサーランキング」では5年連続1位を獲得して初の殿堂入り。地位と名声を得てもなおフリーにならず、52歳となった今もTBSにとどまっている。

平日朝の情報番組『THE TIME』で司会を務める安住は、他の担当アナウンサーよりも10年あるいは20年先輩。もはや一人のアナウンサーではなく、番組の現場責任者としてスタジオに立っていると感じるときもある。

印象的だったのは、10月28日に放送された「脳シャキクイズ」のコーナー。問題は「栗の中に火を入れたら何になる？」。栗を「マロン」に、火をカタカナの「カ」に変換して答えは「マカロン」だった。

しかし、そのヒントとして出された「栗は英語で？」に多くの視聴者から指摘を受けた。栗を意味するマロンは英語ではなくフランス語で、英語で栗はチェスナットと呼ぶからだ。

すると翌29日、安住がオープニングトークでそのミスに触れ、自身も気付かなかったと詫び、「クイズのスタッフも反省していましたので、どうかお許しいただきたいと思います」と笑いを交えて謝罪した。

その後「意外と言ってはなんですけれども、英語かなと思いきや実はフランス語という言葉がたくさんあります」と前置きし、アンケート、パラソル、コロッケ、デビュー、プロフィール、マヨネーズなども実はフランス語であることをフリップで紹介。「服装、ファッション、料理、あるいは舞台関係の言葉はフランス語発祥のものが多い」と解説も入れていく。

加えて、メニューといった英語圏でも通用するフランス語発祥の言葉もあるが、英語圏で「マロン」はザリガニを意味するので、マロンケーキを注文すると大変なことになるとオチをつけた。

番組内でのミスを逆手に取り、日常の豆知識として笑いに変える--この“リカバリーのうまさ”は、ベテラン安住の真骨頂だ。

「一般受験組はねぇ…」とマウント開始

一方で、後輩とのやり取りでは別の顔を見せる。11月3日の放送では、雨、木、目、月の絵文字を並べたイラストを見て「これは何月？」というクイズが出題された。絵文字を漢字に変換すると霜月＝11月。

答えを一斉にコールする場面で安住が「霜月…」と口走ると、入社5年目の佐々木舞音アナがすかさず「（答えは）数字です」とピシャリ。

その後、安住はやり返すように「それでは佐々木さんから1月から順番にお願いします」と旧暦を答えるように無茶振り。入社7年目の宇賀神メグアナが「厳しい…」と苦笑すると、「厳しくないですよ社会人ですから」と、突然上司の顔をのぞかせた。

なんとか佐々木が「5月は皐月です」「あとはみなさんで」と濁して終わらせたが、安住はそこで「一般受験組は（できるけど）ねぇ…」と、推薦入試組にマウントを取り始める。なお、安住が推薦入試組へ毒を吐くのは、今回が初めてではない。

恒例のこの発言には〈また安住アナの推薦入試嫌いが炸裂〉〈きた、入試の話w〉〈朝から炎上するぞ〉といった反応がXでも相次いだ。

とはいえ、この日はすぐに「またこれ言うと問題になるからね、忘れてください」と自らブレーキをかけ、コーナーを締めた。完璧な人間ではなく、“一般入試”と“推薦入試”の違いという庶民的な話題にふと踏み込む――そんな素朴な毒気こそ、安住が長く愛される理由のひとつかもしれない。

11月1日放送の『情報7daysニュースキャスター』では、安住と司会を務める三谷幸喜に「ワールドシリーズあんまり興味ないですよね」と振り、「何勝何敗とか聞かないでください」と自ら甘い球を投げた三谷にロサンゼルス・ドジャースが何勝何敗か追い詰めた。

かつて『ぴったんこカン・カン』で鍛えられた、大物相手でも物怖じせず、巧みに笑いを生み出す能力も安住の人気を押し上げた要因だ。

いまのTBSでは、若いアナウンサーたちが個性を競い合いながら新しい時代をつくっている。その中で、安住紳一郎は変わらない立ち位置のまま、生放送という場に立ち続けている。完璧すぎず、かといって崩れもしない。その姿勢が、混沌としたテレビの世界で、いまいちばん現実的な“安定”を見せているのかもしれない。

文／ノブユキ