【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】「嫌なら言い返せば？」ってできるかー！＜第4話＞#4コマ母道場

人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？　誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。

第4話　気が付かない旦那



【編集部コメント】

スズカさんのストレスを理解しようとしない旦那さん。「姉ちゃんに言い返していいよ」なんて言いますが、きっとスズカさんが言い返せない性格だとわかったうえでの発言だと、スズカさんは推測しています。そう思うと余計に悔しくなるスズカさん。何やら意気込んでいます。

原案・ママスタ　脚本・物江窓香　　編集・みやび