昨季準Vインテルが無傷の4連勝! シティはドルトムントを4-1で撃破:CL第4節2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第4節2日目が6日に開催された。
昨季準優勝のインテルはカイラトを2-1で下し、開幕4連勝を達成。FWラウタロ・マルティネスのゴールで先制した後に追い付かれたが、DFカルロス・アウグストのミドル弾で相手を振り切った。
マンチェスター・シティはドルトムントと対戦し、MFフィル・フォーデンの2得点、FWアーリング・ハーランドの今季公式戦18ゴール目、MFラヤン・シェルキのダメ押し弾で4-1と快勝。2連勝で開幕4戦負けなし(3勝1分)とした。一方、ドルトムントは今大会初黒星。連勝は2で止まった。
ガラタサライはFWビクター・オシメンのハットトリックにより、アヤックスを3-0で撃破。バルセロナはクラブ・ブルージュに先行される展開から3度追い付き、3-3で引き分けた。
カラバフはチェルシーと2-2のドロー。初出場のパフォスはビジャレアルを1-0で破り、大会初勝利を挙げた。リーグフェーズ第5節は25日と26日に行われる。
以下、試合結果&順位表
第4節
11月5日(水)
パフォス 1-0 ビジャレアル
カラバフ 2-2 チェルシー
アヤックス 0-3 ガラタサライ
クラブ・ブルージュ 3-3 バルセロナ
インテル 2-1 カイラト
マンチェスター・C 4-1 ドルトムント
ニューカッスル 2-0 ビルバオ
マルセイユ 0-1 アタランタ
ベンフィカ 0-1 レバークーゼン
【順位表】
1.バイエルン(12)+11
2.アーセナル(12)+11
3.インテル(12)+10
4.マンチェスター・C(10)+7
5.パリSG(9)+9
6.ニューカッスル(9)+8
7.R・マドリー(9)+6
8.リバプール(9)+5
-------------------------------------------
9.ガラタサライ(9)+2
10.トッテナム(8)+5
11.バルセロナ(7)+5
12.チェルシー(7)+3
13.スポルティング(7)+3
14.ドルトムント(7)+2
15.カラバフ(7)+1
16.アタランタ(7)-2
17.A・マドリー(6)+1
18.PSV(5)+2
19.モナコ(5)-2
20.パフォス(5)-3
21.レバークーゼン(5)-4
22.クラブ・ブルージュ(4)-2
23.フランクフルト(4)-4
24.ナポリ(4)-5
-------------------------------------------
25.マルセイユ(3)+1
26.ユベントス(3)-1
27.ビルバオ(3)-5
28.サンジロワーズ(3)-8
29.ボデ・グリムト(2)-3
30.スラビア・プラハ(2)-6
31.オリンピアコス(2)-7
32.ビジャレアル(1)-4
33.コペンハーゲン(1)-8
34.カイラト(1)-9
35.ベンフィカ(0)-6
36.アヤックス(0)-13
