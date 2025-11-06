　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第4節2日目が6日に開催された。

　昨季準優勝のインテルはカイラトを2-1で下し、開幕4連勝を達成。FWラウタロ・マルティネスのゴールで先制した後に追い付かれたが、DFカルロス・アウグストのミドル弾で相手を振り切った。

　マンチェスター・シティはドルトムントと対戦し、MFフィル・フォーデンの2得点、FWアーリング・ハーランドの今季公式戦18ゴール目、MFラヤン・シェルキのダメ押し弾で4-1と快勝。2連勝で開幕4戦負けなし(3勝1分)とした。一方、ドルトムントは今大会初黒星。連勝は2で止まった。

　ガラタサライはFWビクター・オシメンのハットトリックにより、アヤックスを3-0で撃破。バルセロナはクラブ・ブルージュに先行される展開から3度追い付き、3-3で引き分けた。

　カラバフはチェルシーと2-2のドロー。初出場のパフォスはビジャレアルを1-0で破り、大会初勝利を挙げた。リーグフェーズ第5節は25日と26日に行われる。

以下、試合結果&順位表

第4節

11月5日(水)

パフォス 1-0 ビジャレアル

カラバフ 2-2 チェルシー

アヤックス 0-3 ガラタサライ

クラブ・ブルージュ 3-3 バルセロナ

インテル 2-1 カイラト

マンチェスター・C 4-1 ドルトムント

ニューカッスル 2-0 ビルバオ

マルセイユ 0-1 アタランタ

ベンフィカ 0-1 レバークーゼン

【順位表】

1.バイエルン(12)+11

2.アーセナル(12)+11

3.インテル(12)+10

4.マンチェスター・C(10)+7

5.パリSG(9)+9

6.ニューカッスル(9)+8

7.R・マドリー(9)+6

8.リバプール(9)+5

-------------------------------------------

9.ガラタサライ(9)+2

10.トッテナム(8)+5

11.バルセロナ(7)+5

12.チェルシー(7)+3

13.スポルティング(7)+3

14.ドルトムント(7)+2

15.カラバフ(7)+1

16.アタランタ(7)-2

17.A・マドリー(6)+1

18.PSV(5)+2

19.モナコ(5)-2

20.パフォス(5)-3

21.レバークーゼン(5)-4

22.クラブ・ブルージュ(4)-2

23.フランクフルト(4)-4

24.ナポリ(4)-5

-------------------------------------------

25.マルセイユ(3)+1

26.ユベントス(3)-1

27.ビルバオ(3)-5

28.サンジロワーズ(3)-8

29.ボデ・グリムト(2)-3

30.スラビア・プラハ(2)-6

31.オリンピアコス(2)-7

32.ビジャレアル(1)-4

33.コペンハーゲン(1)-8

34.カイラト(1)-9

35.ベンフィカ(0)-6

36.アヤックス(0)-13