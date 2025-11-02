ラッシュ氏、ハント氏に続く史上3人目 サラーがリヴァプールでの通算250ゴールに到達。指揮官も絶賛
プレミアリーグ第10節リヴァプール対アストン・ヴィラの一戦がアンフィールドで行われ、2-0でホームチームが勝利を手にした。
リヴァプールはこれで泥沼のリーグ4連敗からの脱出に成功。プレミアでの白星は9月25日に行われた第5節のエヴァートン戦、約1か月ぶりの勝利となる。
今季は何かと不調だと批判されていたサラーだが、ヴィラ戦での先制ゴールがリヴァプールでの通算250ゴール目となった。サラーは2017年にローマからリヴァプールに移籍し、ここまで415試合に出場。通算250得点116アシストを記録している。
プレミアでみると、この得点でサラーは通算190ゴール目に。節目となる200ゴールまで残り10ゴールとなった。近年のサラーの勢いであれば、今季中に達成できるかもしれない。
プレミアでの通算得点記録はお馴染みのアラン・シアラー氏の260ゴール。サラーは残り70ゴールが必要で、この記録の更新は現実的ではないか。
リヴァプールの指揮官であるアルネ・スロット監督はリヴァプールでの通算得点記録を250としたサラーに称賛の言葉を送っている。
「1つのクラブで250ゴールを決めるなんて信じられないくらいすごい。サッカーであんなに活躍する選手はめったにみられない。彼は本当に素晴らしいパフォーマンスを披露してくれたと思う。彼はロングパスをキープしてくれるから、ほかの選手が上がる時間を作ってくれた。もちろん守備面でもチームを支えてくれた。今夜の彼のパフォーマンスは素晴らしいと思った」
そんなリヴァプールは次節でマンチェスター・シティとアウェイで対戦する。昨季はリーグ戦で2度対戦し、どちらもリヴァプールが勝利している。