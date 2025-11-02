「バッグ探し中」の大人は【ROPÉ PICNIC】へ！ 高見え狙える♡「おしゃれバッグ」

装いをおしゃれに格上げしてくれて、高見えも狙えるバッグを探し中。そんな大人女性は、ぜひ【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】を覗いてみて。可愛らしさのなかにベロア素材がドレッシーなムードを添えるミニバッグや、スクエア型がコーデをキリリと引き締める都会的なショルダーバッグなどがラインナップ。コーデの仕上げに抜擢したいおしゃれバッグを、スタッフさんの着こなしとともに紹介します。

ベロアが艶めく愛らしいキルティングミニバッグ

【ROPÉ PICNIC】「キルティングベロアミニショルダーバッグ」\3,599（税込・セール価格）

なめらかな艶を感じさせるベロア生地をキルティングに仕上げたデザインが、シーズンムードとクラス感を高めるショルダーバッグ。ふっくら立体的な表面感ところんと丸みを帯びたシルエットが愛らしく、一点投入でフェミニンな女性らしさを演出します。異素材のショルダーストラップは取り外し可能なため、ハンドバッグとしても◎

上品カジュアルコーデをワンポイントで引き締め

30代ママスタッフwancyanさんは、ブラックをハンドバッグに。ブラウン系のジャンパースカートをメインにした秋色の上品なカジュアルコーデに、黒の小物が引き締め役として大人っぽさを足してくれます。小ぶりなサイズのため、カジュアルさを控えめに持てるのもキレイめ派の大人女性が使いやすいポイントかも。

クラシカルなムードを楽しめるスクエアバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\5,995（税込）

マットな質感のレザー調素材にメタリックなパーツがきらめき、クラシカルな品を感じさせる高見えショルダーバッグ。横長のスクエアフォルムは都会的な印象があり、サッと肩がけするだけでコーデをスタイリッシュにまとめてくれそう。ショルダーベルトの長さを調節すれば、斜めがけも可能。ブラックのほか、グレー・ダークグリーン・ワインレッドの全4色展開です。

秋色コーデにワインレッドのバッグで柔らかく深みを足して

ブラウンのスエード調シャツ × 濃色デニムパンツという秋らしい色調のカジュアルコーデには、ワインレッドのバッグが好相性。黒よりも柔らかな雰囲気をキープしつつ、自立する端正なフォルムがカジュアルな上下にきちんと感をプラスします。旬のスカーフはバッグやシューズの色味を拾える色・柄のものを選ぶと、より統一感のある着こなしに。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ