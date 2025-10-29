田原総一朗「あんなやつ死んでしまえ」発言をなぜ放送？元テレビ局員が「テレビ局は厄介払いしたかった」と裏側を暴露
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「なぜカットしなかった？田原総一朗の“死んでしまえ”発言の「裏事情」について解説」と題した動画を公開。ジャーナリストの田原総一朗氏の番組が打ち切りとなった背景について、テレビ業界の構造的な変化を交えながら解説した。
事の発端は、BS朝日の番組「激論！クロスファイア」での田原氏の発言である。高市早苗氏をめぐる議論の中で、田原氏がゲストの野党議員に対し「あんなやつ死んでしまえと言えばいい」とけしかける場面があった。この発言がカットされずに放送されたことで批判が殺到し、番組は放送からわずか5日で打ち切りが決定した。下矢氏は、収録番組であったにもかかわらず「なぜカットしなかったのか」という点に疑問を呈する。
下矢氏は、この問題の核心に迫る情報として、田原氏の長女でテレビ朝日プロデューサーの田原敦子氏がSNSに投稿した内容を紹介。投稿によると、田原事務所側は問題の発言をカットするようプロデューサーに再三要請したが、プロデューサーは笑って取り合わなかったという。さらに敦子氏が「厄介者の父」と表現したことについて、下矢氏は「テレビ朝日内部で田原氏が厄介者扱いされていることの証左だ」と指摘した。
下矢氏は、テレビ局側の迅速すぎる対応から「もともと番組を終わらせたかった局側が、この騒動を好機と捉えたのではないか」と推察する。近年のテレビ業界はコンプライアンス遵守の意識が極度に高まっており、「リスクのある人物は、たとえレジェンドであろうと切り捨てるという流れが加速している」と分析。今回の件は、テレビ局が長年の功労者ですら“厄介払い”する時代の象徴的な出来事だと論じた。最後に、今後の田原氏について、最後のレギュラー番組である「朝まで生テレビ！」も安泰ではないとしつつ、YouTubeなど新たな舞台での活動に期待を寄せた。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
事の発端は、BS朝日の番組「激論！クロスファイア」での田原氏の発言である。高市早苗氏をめぐる議論の中で、田原氏がゲストの野党議員に対し「あんなやつ死んでしまえと言えばいい」とけしかける場面があった。この発言がカットされずに放送されたことで批判が殺到し、番組は放送からわずか5日で打ち切りが決定した。下矢氏は、収録番組であったにもかかわらず「なぜカットしなかったのか」という点に疑問を呈する。
下矢氏は、この問題の核心に迫る情報として、田原氏の長女でテレビ朝日プロデューサーの田原敦子氏がSNSに投稿した内容を紹介。投稿によると、田原事務所側は問題の発言をカットするようプロデューサーに再三要請したが、プロデューサーは笑って取り合わなかったという。さらに敦子氏が「厄介者の父」と表現したことについて、下矢氏は「テレビ朝日内部で田原氏が厄介者扱いされていることの証左だ」と指摘した。
下矢氏は、テレビ局側の迅速すぎる対応から「もともと番組を終わらせたかった局側が、この騒動を好機と捉えたのではないか」と推察する。近年のテレビ業界はコンプライアンス遵守の意識が極度に高まっており、「リスクのある人物は、たとえレジェンドであろうと切り捨てるという流れが加速している」と分析。今回の件は、テレビ局が長年の功労者ですら“厄介払い”する時代の象徴的な出来事だと論じた。最後に、今後の田原氏について、最後のレギュラー番組である「朝まで生テレビ！」も安泰ではないとしつつ、YouTubeなど新たな舞台での活動に期待を寄せた。
▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノハウを発信中！📱
📱HP → https://storymanagement.co.jp/
📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya
YouTubeの動画内容
関連記事
「人気俳優はどの局も取り合い」元テレビ局員が語る日本のドラマが1クールで終わる“熾烈な現実”
「政治部の中で一番下っ端がやる仕事」元テレビ局員が明かす“総理番”の過酷な現実とメディアの裏側
「時事通信にそんな力はない」元テレビ局員が“支持率下げてやる”発言をバッサリ、報道業界の序列と構造を暴露
チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube