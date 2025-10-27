¡ÚÂ®Êó¡ÛÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤Î³èÌöÏÃÂê¤Ë¡¡6Ç¯Á°Â£Äè¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ª¥é¤ËÊÅ²¼¡Ö¤è¤¤²»¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¡¡ÂçÅýÎÎ¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñ¸«¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤é¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î²ñ¸«¤Ï27Æü¸á¸å6»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Î¾®¹´Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬ÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÊÅ²¼¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¸å¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î»þÂå¤ËÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â»Ô¿·¼óÁê¤Î¤â¤È¤ÇÆüÊÆ´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Æü¤¬¡¢ÆüÊÆ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«¤é¤ÎÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÊ¶Áè²ò·è¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿À®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î³ÆÃÏ¤ÇÊ¶Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ÇÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¹¤´¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Áª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÅ²¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¥×¥íÌîµåÅù¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÐÊý¸þ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬º£¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿2019Ç¯¤ÎÍèÆü¤ÎºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥Ó¥ª¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÅ²¼¤¬¡¢¡ÖÃÆ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂçÊÑ¤è¤¤²»¤Ç¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¡¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ó¥ª¥é¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÊÅ²¼¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð´¿·Þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾·ÂÔ¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤Ï6Ç¯¤â»þ´Ö¤ò¶õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñ¸«¤Î¤¢¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¸æ½ê¤Î¸¼´Ø¤ËÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Þ¥ó¡×¤ÈÆóÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬ÀìÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯5·î¤ËÂçÅýÎÎ¤¬ÎáÏÂºÇ½é¤Î¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆü¤·¤¿»þ°ÊÍè¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
