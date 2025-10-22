【新築戸建て】床鳴り・ひび割れ…住んでから気づく「これ大丈夫？」を建築士が解説。アフターサービスで損しないための5つのチェックポイント
新築戸建てに住み始めた後、「なんかミシミシ音がする…」「この壁のひび割れ、大丈夫？」と不安になることはありませんか？
気になる症状があっても、「新築だから大丈夫だろう」「様子を見よう」と放置してしまうと、アフターサービス期間を逃して損をすることになりかねません。
今回は、ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所の建築士、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、住み始めてから気づく5つのよくある心配事について、どこまで心配すべきかを解説してもらいました！
■ 心配事1：床鳴りは放置しても大丈夫？（3つの原因）
新築戸建てで床鳴りはよくある症状ですが、「音の質」によって深刻度が全く違います。
1. ほとんど心配ないパターン
・木材の伸縮：木材は温度や湿度で伸び縮みするため、フローリング材同士がこすれて「パキッ」と鳴ることがあります。これは自然な現象で、多くの場合、機能的な問題はありません。しばらく様子を見るか、2年間の保証期間内に直してもらうのが王道パターンです。
・施工制度の問題：フローリングの貼り方自体が雑で、わずかに浮いている場合です。これも構造的な問題につながる可能性は低いです。
2. 要注意パターン
・構造的な課題：「パキッ」という音ではなく、奥の方で「カンカン」と響くような、今までと違う音がする場合です。これは、床を支える下の材料が構造的に不安定になっているなど、建物の基礎的な性能に関わる問題が隠れている可能性があります。
■ 心配事2：壁や天井から「パキッ」と音がする（ラップ音の正体）
夜寝ている時に「パキッ」や「ミシッ」という音がする、いわゆるラップ音。これ、新築では実はよくある現象なんです。
● 音の正体は「家の成長期」
家は、引き渡されて人が住み始め、家具が置かれることで、初めて荷重がかかり、木材が動き始めます。建物は約2年かけて落ち着くところに収まる過程があり、その動きの際に音が鳴ることがあります。
・多くは問題なし：多くの場合は構造上の問題ではありません。
・要注意のサイン：ただし、どこか1箇所で絶えず音がする、定期的に異常な音がする場合は、構造的な問題が隠れている可能性があるため、売主や施工会社に点検してもらいましょう。
■ 心配事3：壁のひび割れ（クラック）は危険？
壁紙にひび割れ（クラック）が入ると不安になりますが、割れ方で深刻度が違います。
・心配の少ないパターン：窓の隅から縦や横にまっすぐ入っている割れ方。これは、壁紙の下の石膏ボードの継ぎ目が動いたことが原因である可能性が高く、建物の主要な構造に関わることは少ないです。
・要注意パターン：窓から斜めに入っている、あるいはギザギザな割れ方をしている場合。これは石膏ボードの継ぎ目以外で、建物に大きな力がかかっている可能性があるため、注意が必要です。
■ 心配事4：湿気がすごい（1階と2階で原因が違う？）
「家全体がジメジメする」という湿気の問題も、新築でよくある悩みです。
・1階の湿気（要注意！）：床下からの湿気の上昇や、換気がうまくいっていないことが原因です。地面に近い1階で湿気がこもると、カビや腐食につながりやすいため、根本的な原因特定と解決が必要です。
・2階以上の湿気：地面からの湿気ではなく、住まい方（24時間換気の使い方が間違っているなど）や、雨漏り、夏型結露（壁の中で結露すること）が原因である可能性があります。まずは換気を見直しましょう。
■ 心配事5：ドアの建付けが悪い（ドアの調整で済む？）
