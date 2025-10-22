1

新築戸建てに住み始めた後、「なんかミシミシ音がする…」「この壁のひび割れ、大丈夫？」と不安になることはありませんか？気になる症状があっても、「新築だから大丈夫だろう」「様子を見よう」と放置してしまうと、アフターサービス期間を逃して損をすることになりかねません。今回は、ホームインスペクションを手がける株式会社さくら事務所の建築士、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんに、住み始めてから気づく5つのよくある心配事について、どこまで心配すべきかを解説してもらいました！■ 心配事1：床鳴りは放置しても大丈夫？（3つの原因）新築戸建てで床鳴りはよくある症状ですが、「音の質」によって深刻度が全く違います。1. ほとんど心配ないパターン・木材の伸縮：木材は温度や湿度で伸び縮みするため、フローリング材同士がこすれて「パキッ」と鳴ることがあります。これは自然な現象で、多くの場合、機能的な問題はありません。しばらく様子を見るか、2年間の保証期間内に直してもらうのが王道パターンです。・施工制度の問題：フローリングの貼り方自体が雑で、わずかに浮いている場合です。これも構造的な問題につながる可能性は低いです。2. 要注意パターン・構造的な課題：「パキッ」という音ではなく、奥の方で「カンカン」と響くような、今までと違う音がする場合です。これは、床を支える下の材料が構造的に不安定になっているなど、建物の基礎的な性能に関わる問題が隠れている可能性があります。■ 心配事2：壁や天井から「パキッ」と音がする（ラップ音の正体）夜寝ている時に「パキッ」や「ミシッ」という音がする、いわゆるラップ音。これ、新築では実はよくある現象なんです。● 音の正体は「家の成長期」家は、引き渡されて人が住み始め、家具が置かれることで、初めて荷重がかかり、木材が動き始めます。建物は約2年かけて落ち着くところに収まる過程があり、その動きの際に音が鳴ることがあります。・多くは問題なし：多くの場合は構造上の問題ではありません。・要注意のサイン：ただし、どこか1箇所で絶えず音がする、定期的に異常な音がする場合は、構造的な問題が隠れている可能性があるため、売主や施工会社に点検してもらいましょう。■ 心配事3：壁のひび割れ（クラック）は危険？壁紙にひび割れ（クラック）が入ると不安になりますが、割れ方で深刻度が違います。・心配の少ないパターン：窓の隅から縦や横にまっすぐ入っている割れ方。これは、壁紙の下の石膏ボードの継ぎ目が動いたことが原因である可能性が高く、建物の主要な構造に関わることは少ないです。・要注意パターン：窓から斜めに入っている、あるいはギザギザな割れ方をしている場合。これは石膏ボードの継ぎ目以外で、建物に大きな力がかかっている可能性があるため、注意が必要です。■ 心配事4：湿気がすごい（1階と2階で原因が違う？）「家全体がジメジメする」という湿気の問題も、新築でよくある悩みです。・1階の湿気（要注意！）：床下からの湿気の上昇や、換気がうまくいっていないことが原因です。地面に近い1階で湿気がこもると、カビや腐食につながりやすいため、根本的な原因特定と解決が必要です。・2階以上の湿気：地面からの湿気ではなく、住まい方（24時間換気の使い方が間違っているなど）や、雨漏り、夏型結露（壁の中で結露すること）が原因である可能性があります。まずは換気を見直しましょう。■ 心配事5：ドアの建付けが悪い（ドアの調整で済む？）