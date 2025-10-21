この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気ポイ活系YouTuber・ネコ山氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。「4万円きたぞー ﾄﾞｺﾄﾞｺﾄﾞｺ みずほ銀行口座開設キャンペーン」と題した動画で、みずほ銀行が実施中の最大4万円相当ポイント付与キャンペーンについて詳しく解説した。



動画序盤でネコ山氏は、「メガバンクを顧客の取り合いっすよ」と現状を切り取り、みずほ銀行以外にも各行が魅力的なキャンペーンを展開していることに触れる。その上で、「今回はキャンペーンが分かりにくいっす」「細かく分かれてますね」と条件の複雑さを強調。実際にみずほ銀行のキャンペーンは、新規口座開設や給与受取、カード新規入会など複数の条件をクリアすることで、みずほポイントや楽天ポイントが総額4万円相当まで獲得可能だという。



「僕はDポイントに交換して、Dポイント投資っすよ。これが僕のイチオシっす」と自身の運用例も披露。また、給与受取指定の裏ワザ「給与座」についても「みずほ銀行は給与座が使えるんすけど、でも一応ね、対象外になりますよと書いてあります」と“ギリギリ”の活用法に警告しつつも、視聴者にトライを勧めた。



みずほ楽天カードと連携したクレカ積み立てテクニックにも具体的に言及。「クレカ積み立てすれば1年間で120万円。余裕で攻略できますよね」と語り、積み立て銘柄やポイント還元率のコツも解説。さらに、コメント欄ではゴールドカード修行や携帯回線の乗り換え術についても、「マスターカードにしてJAL Payに100万円チャージしちゃいますね」など、実践的なアドバイスを惜しみなく披露した。



動画の締めくくりで、ネコ山氏は「まだ講座持ってない人どうですか。今回楽な方だと思います。多分、1個ずつ確実にやれば難しくなくなると思います。頑張ってくださいね」と励ましつつ、「このチャンネル、お金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と呼びかけていた。