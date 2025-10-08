のん、改名の理由は？結婚観や貯金事情まで、あのちゃんに赤裸々告白！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
10月7日（火）の放送は、ゲストにのんが登場し、あのちゃんと2文字ルーレットトーク！
【動画】のん、改名の理由は？結婚観や貯金事情まで、あのちゃんに赤裸々告白！
歌手に俳優にと、マルチに活躍するのん。13歳の時、ファッション誌「ニコラ」のモデルオーディションに合格し、芸能界入り。2013年放送の朝ドラ「あまちゃん」で一躍有名に。
活動名を「のん」に変えた理由は、「新しい活動をするってなった時に、自由に軽やかにやっていきたかった」。心機一転し、「自分だけの道を進むんだ」という決意の現れだったという。
現在は俳優業にとどまらず、映画制作、アート、ボイスアクターとしても活躍。「日本アカデミー賞（新人俳優賞・優秀主演女優賞）」や「伊丹十三賞」など、数々の賞を受賞。「自分が責任を持ってやる仕事が多い方が、その分大変なんだけど、楽」と明かす。
のんを深掘りするための企画は「2文字トークルーレット」。ルーレットが止まった2文字をテーマに、お互いに聞きたいことを聞き合う。
最初のテーマは「かこ（過去）」。あのちゃんが「しんどい時とか辛い時、どう乗り越えてきた？」と質問する。
「美味しいものを食べたり、表現することで、苦しんだことにNOを突きつけるメッセージを込めたりとか。そういうことで解消されてる気がする」とのん。辛い記憶は引きずらないタイプだという。
続いて止まったテーマは「あい（愛）」。あのちゃんが「人を愛したことはあるか？」と質問を投げかけると、「いとこの子どもがめちゃくちゃかわいくて。貢いでますね」と、たっぷり愛情を注いでいることを明かした。
さらにササキ（声：霜降り明星・粗品）が結婚願望について踏み込むと、のんは「今すぐ結婚したいとか、あんまり思わない」と答えつつ、「自分の子どもが生まれたら何したら良いかな」という妄想はしていると語る。
次のテーマは「かね（金）」。あのちゃんが「貯金を…貯金残高」と切り出すと、のんは「言えないなあ」と苦笑い。
浪費はせず貯金する派だそう。ササキが「まぁ億はあるよ。10年以上この業界おって、貯めてんねやったら」と畳み掛けると、「そんなにすっごい莫大な貯金はないです」と答えつつ、否定も肯定もしないのん。
「朝ドラのギャラわからんなぁ」とさらに追及するササキに、「怖い！ ササキさんには言わない、絶対」とタジタジに！
この他、辛い時に支えられた曲やテンションが上がる食べ物、小学校6年生の頃に書いた文集も公開！ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
