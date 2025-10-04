　約2年間の活動にその日、終止符が打たれた――。　

　女性VTuberタレントグループ「ホロライブ」を運営するホロライブプロダクションより、10月3日「【火威青卒業に関するお知らせ】」と題して、かねてより活動休止状態だったメンバー火威青（ひおどしあお）さんの卒業が正式に発表された（元投稿）。

　火威青さんは、2025年3月に自身が所属する「hololive DEV_IS ReGLOSS」の5th Single 「サクラミラージュ」のお披露目が直前に迫った時期に適応障害の診断を受け、運営陣との協議のうえで活動休止を宣言。（元投稿「ちょっとお休みをもらいます！！！！【火威青 】#hololiveDEV_IS #ReGLOSS」）

　そして、10月3日ファンから復帰を望まれつつも正式に卒業が発表された。

　ホロライブプロダクションからの周知と時を同じくして、火威青さんは自身のXアカウントにて、「短い間だったけれど、ReGLOSSのメンバーとしてホロライブで過ごせた時間は夢のような時間でした。出会ってくれて本当にありがとう。」とファンへのメッセージを綴った（元投稿）。

　火威青さんの所属する「hololive DEV_IS ReGLOSS」の他4人のメンバーである、儒烏風亭らでんさん、一条莉々華さん、音乃瀬奏さん、轟はじめさんは、卒業する火威青さんへ、「さよーならまたいつか！（米津玄師）」の歌ってみた動画を投稿しました（元投稿「【cover】さよーならまたいつか！【ReGLOSSより】」）。

　動画には、ユニットでの歌唱の際に低音パートを支えていた火威青さんの代わりに、一条莉々華さん、轟はじめさんが代わりを務めていることへの言及や、5人の活動へのお礼のメッセージが多く寄せられました。

