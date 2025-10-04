ホロライブ火威青、卒業を発表「僕はこれからも、読者を愛し続けることを誓います。」【卒業を受け他メンバーの感想ポストも】
約2年間の活動にその日、終止符が打たれた――。
女性VTuberタレントグループ「ホロライブ」を運営するホロライブプロダクションより、10月3日「【火威青卒業に関するお知らせ】」と題して、かねてより活動休止状態だったメンバー火威青（ひおどしあお）さんの卒業が正式に発表された（元投稿）。
【火威青卒業に関するお知らせ】 pic.twitter.com/jSHsJHbyHH- ホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) October 3, 2025
火威青さんは、2025年3月に自身が所属する「hololive DEV_IS ReGLOSS」の5th Single 「サクラミラージュ」のお披露目が直前に迫った時期に適応障害の診断を受け、運営陣との協議のうえで活動休止を宣言。（元投稿「ちょっとお休みをもらいます！！！！【火威青 】#hololiveDEV_IS #ReGLOSS」）
そして、10月3日ファンから復帰を望まれつつも正式に卒業が発表された。
ホロライブプロダクションからの周知と時を同じくして、火威青さんは自身のXアカウントにて、「短い間だったけれど、ReGLOSSのメンバーとしてホロライブで過ごせた時間は夢のような時間でした。出会ってくれて本当にありがとう。」とファンへのメッセージを綴った（元投稿）。
応援してくれるみんなへ- 火威青🖋️ReGLOSS ホロライブDEV_IS卒業生 (@hiodoshiao) October 3, 2025
短い間だったけれど、ReGLOSSのメンバーとしてホロライブで過ごせた時間は夢のような時間でした。出会ってくれて本当にありがとう。
僕はこれからも、読者を愛し続けることを誓います。これだけは忘れないでね。
No1イケメン青くんとの約束だよ！
名残惜しいけど、またね🖊️
火威青さんの所属する「hololive DEV_IS ReGLOSS」の他4人のメンバーである、儒烏風亭らでんさん、一条莉々華さん、音乃瀬奏さん、轟はじめさんは、卒業する火威青さんへ、「さよーならまたいつか！（米津玄師）」の歌ってみた動画を投稿しました（元投稿「【cover】さよーならまたいつか！【ReGLOSSより】」）。
動画には、ユニットでの歌唱の際に低音パートを支えていた火威青さんの代わりに、一条莉々華さん、轟はじめさんが代わりを務めていることへの言及や、5人の活動へのお礼のメッセージが多く寄せられました。
■ReGLOSS
青さん、- 音乃瀬奏🎹✨ReGLOSS (@otonosekanade) October 3, 2025
デビュー当時右も左も分からなかった奏に色々教えてくれた優しさ、一生忘れません。
いつも気を配ってくれて、
奏はそれに甘えてばかりでした。
頼れる、大切な仲間。
一緒に過ごせる時間が終わってしまうのは寂しいけど、
これからもずっと青さんの幸せを願っているよ☘️ https://t.co/NTBVJRzj1A
青くんへ- 儒烏風亭らでん🐚ReGLOSS (@juufuuteiraden) October 3, 2025
ReGLOSSとして一緒に活動できて、とっても楽しかったよ。
一緒にお出かけしたり、お泊りしたり、レッスンしたり、青くんと過ごした一日一日が大事な思い出です。
ReGLOSSの5人の大切な椅子がひとつぽっかり空いてしまって、寂しくないと言ったら嘘になります。… https://t.co/v8mZ4839bf
青君と一緒にReGLOSSとして活動できたこの2年はかけがえのない宝物です。- 一条莉々華🌃ReGLOSS (@ichijouririka) October 3, 2025
さみしい結果ではあるけれど、青君が選んだ道がこれからもずっと明るいものでありますように。
だめだ、言葉が出てこない…
青くんが笑顔でいられますように。 https://t.co/FQfR9A8X10
青たんと奏と莉々華とらでんと- 轟はじめ🐧⚡ReGLOSS (@todoroki_hajime) October 3, 2025
一緒に経験したいろんなこと、
ReGLOSSと初めて出会った日のこと、
ずっと忘れないです。
青たんと泣いたり笑ったり一緒に乗り越えた日々、大切な思い出です。
今は驚きと寂しさでいっぱいですが、
青たんのこれから先の未来が幸せであるよう願っています。 https://t.co/D37GW7Ki0r
■ホロライブ0期生
青くんとたくさんお話したりコラボしたこと忘れないよ！！- ときのそら🐻💿 (@tokino_sora) October 3, 2025
これからもずっとNo1イケメン！
青くん、短い間だったけど一緒にコラボしたりしてくれてありがとう。- AZKi (@AZKi_VDiVA) October 3, 2025
もっと青くんのこと知りたかったな…。これから歩む未来に、青くんらしい輝きが満ちることを心から願っています…！
青くゆ 健やかで あれ 😿- ロボ子さん🤖ホロライブ0期生！オリ曲with∅上げたよ✨ (@robocosan) October 3, 2025
またふぶみこあおくゆもやりたかったな…- さくらみこ🌸1st Album『flower rhapsody』発売中 (@sakuramiko35) October 3, 2025
ホロで貴重な存在のひとりだったから
すごくかなしいし、寂しいけど
ゆっくり休んでね
ありがとう青くゆ、だいすき。🖋️ https://t.co/iFF492YXmo
また一人見送ることになってしまったことが悲しいけど、焦らずゆっくり自分の人生を生きていってほしいと願います🍀- 星街すいせい☄️ホロライブ０期生 (@suisei_hosimati) October 3, 2025
またあそぼーねあおくゆ〜‼️ https://t.co/djbDp1oCJQ
■ホロライブ1期生
うぱくゆとかいうバケモンも置いていきやがって！！🙄 https://t.co/TApdryLzGF- 白上フブキ🌽フブキングダム👑 (@shirakamifubuki) October 3, 2025
初めて会った時可愛いって言ってくれたの忘れないよ- 夏色まつり🏮新曲「ホロメン体操」リリース✨ (@natsuiromatsuri) October 3, 2025
いつまでもイケメン青くんでいてね
■ホロライブ2期生
短い間だったけど一緒に活動できて- 癒月ちょこ💋@ホロライブ (@yuzukichococh) October 3, 2025
少しでも同じ時間を歩めて嬉しかった。
いってらっしゃい。
短い間だったけど、青くんと話したり遊んだりできて本当に楽しかった！- 大空スバル🚑ホロライブ 🍥 (@oozorasubaru) October 3, 2025
これからもたくさんの幸せが青くんにありますように…！
■ホロライブゲーマーズ
青くんとはGTAです〜〜〜っごく- 猫又おかゆ🍙 (@nekomataokayu) October 3, 2025
仲良くなれたことが嬉しかった ߹ - ߹
激務だったけど青くんが忙しい中でも
爽やかな笑顔を振りまいて仕事してた
姿が今でも思い出だよ🥲🙏💙
これからもイケメンな青くんに毎日
ハッピーが訪れますように🍀✦
■ホロライブ3期生
青くんに会うといつも笑わせてくれてすごく楽しかった！短い間だったけど本当にありがとう！- 兎田ぺこら👯♀️ホロライブ3期生 (@usadapekora) October 3, 2025
青くん😢もっと遊びたかった- 不知火フレア🔥@ホロライブ3期生 (@shiranuiflare) October 3, 2025
麻雀でもたくさん泣かせたかった……
いっぱい優しくしてくれてありがとう
会うといつもイケメンとダメメンが交錯しててその塩梅がすっごく大好きだったよ
寂しいけど出会えたことすごく嬉しかったしずっと大切な仲間だよ https://t.co/niO9tuPdeX
青くん…寂しい😭- 白銀ノエル⚔1st Album『のえさんぽ』配信中！ (@shiroganenoel) October 3, 2025
才能あふれている上に面白い＆カッコいい青くん。
沢山の笑顔を届けてくれてありがとう。
青くんのVRC配信は本当に革命的だったなあ…！
だんちょの方が何年も先輩なのに色んなことを学ばせて頂いたよ🌷
No1イケメン！絶対に忘れない！
青くんの歩む道が素敵なものになりますように🙏 https://t.co/fV8Whdoxmw
さみしいすごく- 宝鐘マリン🏴☠️＠ホロライブ3期生 (@houshoumarine) October 3, 2025
■ホロライブ4期生
いつもポジティブな青が大好きだ❕- 常闇トワ👾2ndアルバム&ソロライブ決定！ (@tokoyamitowa) October 3, 2025
ありがとうゆっくりしてね
■ホロライブ5期生
雑に絡んでも100倍面白く返してくれる青くん大好きだよ🥲ホロライブに入ってくれて、たくさんの笑顔をくれてありがとう。またね…！！- 雪花ラミィ☃️ (@yukihanalamy) October 3, 2025
あおくん！！！- 桃鈴ねね🍑🥟Nenechi (@momosuzunene) October 3, 2025
お揃いの上着でまたいつか会おう
さみしいけどホロライブじゃないところでも幸せにくらせますように。
ねねの全力願いパワーあげる！！！！れ！ https://t.co/Ovrdh06Pav
青くんお体に気をつけてイケメン道あゆんでほしいな- 獅白ぼたん♌ 誕生日記念グッズ発売！&新曲『がおってこ！』でたよ✨ホロライブ5期生 (@shishirobotan) October 3, 2025
短すぎる- 尾丸ポルカ🎪1stアルバム配信中🪄︎︎✨ (@omarupolka) October 3, 2025
強烈な出会いだったのに本当に悔しい
でも一番悔しいのは青くんだよなって思ってます
どうか健やかに笑って元気な姿が、この青い空の下で繋がっていますように🙏🍀🫂
■秘密結社holoX
いつだってこういうのは慣れないね。- 鷹嶺ルイ🥀ホロライブ (@takanelui) October 3, 2025
青くんゆっくり休んでね。
そしてみんなもゆっくりね。
青くん、まだコラボのご褒美してないぞ…！- 博衣こより🧪1stアルバム発売中!!新曲MVも見てね🎉 (@hakuikoyori) October 3, 2025
突然のことで驚いているし、寂しいです。
塩対応(ネタでね！)してもめっちゃいい返ししてくれる、面白くて可愛い、そしてNo1イケメンな子でした。
これからの青くんの人生が輝かしいものでありますように。
またね…！ https://t.co/WgbboxI5Ss
仕方ないからNo1イケメンは譲ってあげる。- 風真いろは🍃ホロライブ (@kazamairohach) October 3, 2025
No1いけめんは貰っていきますよ！
強くてかっこいい師匠ですからね！
門出は寂しいけどずっとかざまは師匠だからいけめんぱわー引き継いでおきます。
いってらっしゃいお弟子さん✒️
■FLOW GLOW
青先輩…すごく寂しいです。- 響咲リオナ🎤👑FLOW GLOW (@isakiriona) October 3, 2025
ホロ新春ゲーム祭の時、チームで全然話せない私に話題を振ってくれたり、声をかけてくれたりしてくれた青先輩、
思い出すと今でも涙が滲むくらい本当に本当に感謝しています。
フレンドリーでお話が上手でとても優しくて、
あの時救われた後輩がここに居ます！！…
ほんとに寂しいです- 虎金妃笑虎☺️🐅FLOW GLOW (@koganeiniko) October 3, 2025
デビューしたばっかりの時青くゆ先輩がショートアニメに誘ってくれて本当に嬉しくて
こうやってやるんだってすごく勉強になって
コラボの後相談に乗ってくれたり心強くて
また一緒に作らせていただきたかった
もっと色んな青くゆ先輩の姿を見たかった😭
わがまま言ってすみません…
本当に凄く寂しい。- 水宮枢💬🔁💙FLOW GLOW (@mizumiya_su) October 3, 2025
一緒にやりたい事もあったし、コラボもまたしたかったけど青先輩がくれたもの、くれた時間を大切にしたいと思う。
凄く絡みやすくてお出かけもお話した時間もコラボも凄く凄く楽しい時間でした。
青先輩の未来が素敵なものになりますように。
青先輩、いつもみんなを笑顔にさせてくれて、収録でも楽しませてくれる、そんな青先輩が大好きでした。- 輪堂千速🎧🔧FLOW GLOW (@rindochihaya) October 3, 2025
これから先の人生が笑顔で溢れて幸せでありますように！
青先輩…すごくすごく寂しいです…！- 綺々羅々ヴィヴィ💅✨FLOW GLOW (@kikiraravivi) October 3, 2025
本当は公開するまでドキドキだった瞬間ハートビート低予算MV、青先輩がたくさん褒めて下さって嬉しかった！
これから先ReGLOSSに青先輩がいないなんてまだ心が追いつかないけど
青先輩のこれから歩む道が明るく幸せで溢れていますように…心から願っています…！ https://t.co/8dvPfFEMfi