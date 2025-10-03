¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡Ä»à¤Ì¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÁû¤°Èà»á¡ª¿´ÇÛ¤·¤¿Èà½÷¤¬Ç®¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÎ²¹!?¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¤ÎÏÃÂêºî¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Èà»á¤¬Ç®¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤¥¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â¿É¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡©¤ð(@irk_hrk)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡ÖÈùÇ®¤ÇÁû¤°¤Î¤ä¤á¤í¡×¤Ë4Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢900¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë(2025Ç¯10·î1Æü»þÅÀ)¡£
¢£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤ä´¶ÁÛ¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà»á¤¬¡ÖÇ®¡¢½Ð¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡¢»à¤Ì¤«¤â¡×¤ÈÂ©¤ò¹Ó¤¯¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç½Å¤¤ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÂç¾æÉ×!?²¿ÅÙ¤¢¤ë¤Î!?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà»á¤Ï¡Ö37.1ÅÙ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÈùÇ®¤Ç¡¢»à¤Ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤Ï¾¯¤·Âç¤²¤µ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Ê¿Ç®¤¬35ÅÙÂæ¤ÎÄã¤á¤Î¿Í¤Ë¤Ï37.1ÅÙ¤Ç¤â¤Ä¤é¤¤¤¬¡¢36ÅÙÁ°È¾¤Ê¤éÈùÇ®ÄøÅÙ¤Ç¡¢36ÅÙ¸åÈ¾¤Ê¤é¤Û¤È¤ó¤É¸íº¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£É÷¼Ù¤Ç¥À¥ë¤¤¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢²òÇ®ºÞ¤ò°û¤á¤Ð¤¹¤°³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¡Ö»à¤Ì¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤²¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ÈÈà½÷¤ÏÊò¤ì¤¿¡£
´ÇÉÂ·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ¥¤·¤¯¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ºî¼Ô¤Î¤ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ï¥µ¥Ð¥µ¥ÐÂÐ±þ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬)¡£¤½¤ì¤ÎµÕ¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿É¤µ¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÈùÇ®¤ÇÂç¤²¤µ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÁê¼¡¤®¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿ËÜºî¡ÖÈùÇ®¤ÇÁû¤°¤Î¤ä¤á¤í¡×¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ïº£¸å¤â³«Êü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤¤¤¤¤Í¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡ÖÈùÇ®¤ÇÁû¤°¤Î¤ä¤á¤í¡×¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤ð(@irk_hrk)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£