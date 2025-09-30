爽快な一発ツモで、集団を抜け出した。「大和証券Mリーグ2025-26」9月29日の第1試合はTEAM雷電・本田朋広（連盟）がトップを獲得し、個人2連勝を決めた。昨期終盤から続くチームの好調ムードを引き継ぎ、この日も3度のリーチを全てモノにするという、精度の高い麻雀を披露した。

この試合は東家からBEAST X・中田花奈（連盟）、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）、本田、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びで開始。東1局、本田は瑞原から1300点をアガって先制した。微差の3着目で南入し、迎えた南1局2本場。本田は5・8索待ちの先制リーチ。瑞原の押し返しを捉え、リーチ・タンヤオ・一盃口の5200点（＋600点、供託1000点）を手に入れた。

さらに南2局、トップ目の中田とはわずか400点差の好位置に付けた本田。ここでは瑞原が2つ仕掛けて、先に三万と四万のシャンポン待ちで混一色をテンパイした。本田もそれに追いつき、一盃口が確定した平和を1・4索待ちでテンパイ。リーチ宣言牌の六万は瑞原に対して危険牌だが、本田は迷わず牌を横にした。「ともくんイケイケだなー」「いこうぜ本田さん！」「いけええええええええ」とファンの声援を背に攻め込んだこの手、結果は一発で1索ツモ。リーチ・一発・ツモ・平和・一盃口の8000点が完成し、大きなトップ目に立った。南3局の親番は瑞原に跳満をツモられるも、南4局はその瑞原がトップには届かない4000点ツモのアガリでゲームが終了した。

試合後、本田は「うれしいですね」と笑顔を見せた。その後は「豪華弁当レースがあって、『お前が負けたらその時点でなくなるから』と瀬戸熊さんに言われていた」と裏話を披露。チームの好調ぶりについては「昨シーズンの終わりから雰囲気が良い。序盤も大切なので、1つ1つ勝ちを重ねたい」と力強く語った。ファンからは「ともくん！！ともくん！！」「ともきゅんトップおめでとうー！」「本田さんは控えめで素晴らしい」「本田さん個人2勝目おめでとうございます」と祝福の声が相次いだ。

【第1試合結果】

1着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）3万1300点／＋51.3

2着 U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）2万9700点／＋9.7

3着 BEAST X・中田花奈（連盟）2万4700点／▲15.3

4着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）1万4300点／▲45.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

