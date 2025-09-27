長時間歩いても疲れにくい！【ニューバランス】ランニングシューズがAmazonで販売中！
スポーツからカジュアルまで多彩なシーンで活躍する【ニューバランス】レディーススニーカーがAmazonで販売中！
スポーツからカジュアルまで多彩なシーンで活躍する「FRESH FOAM ARISHI V4」から新色が登場。優れたフィット性と洗練されたシルエットに肌触りのよいソフトなメッシュアッパー、クッション性と安定性を高めたFRESH FOAMミッドソールが、ストレスフリーな履き心地を提供。健康維持に運動を取り入れたい人、普段着からスポーティスタイルを取り入れている人の足元を機能とデザインでサポートする。
軽量で柔らかなメッシュアッパーが通気性を高め、足にやさしくフィットし、日常から運動まで幅広く活躍する一足になっている。
クッション性と安定性を兼ね備えたFRESH FOAMミッドソールが衝撃を吸収し、ストレスの少ない快適な履き心地を提供している。
シンセティックレザーとメッシュを重ねたアッパーデザインは、軽量性を保ちながらも洗練された印象を与える仕上がりになっている。
幅広設計とゆとりあるつま先スペースにより、長時間の歩行や運動でも足の負担を軽減しやすい構造になっている。
