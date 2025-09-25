9月25日の運勢第1位は魚座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……魚座

思いがぐっと強くなる日。その揺るがない信念を、周りの人に勇気を出して伝えてみましょう。あなたの熱意に賛同してくれる人が現れる予感。感じたことを堂々とシェアすることで、あなたの存在感や影響力もぐんと高まります。

★第2位……蟹座

最高のスタートダッシュを切れる日！あなたの頭脳が冴えわたります。予定していた以上にサクサクとタスクをこなせるので、心からの達成感を味わえるでしょう。困っている人がいたら、迷わず手伝いを申し出てみると◎。

★第3位……蠍座

誰かへの強い想いが、ふとした拍子に溢れそうな日。もし恋心を伝えたくなったら、遠慮せずアピールを。たとえ相手の反応が鈍くても、真っ直ぐな感情は必ず伝わります。大切なのは、照れずに素直でいること。あなたの熱意が相手を惹きつけます。

★第4位……山羊座

これまで思いつかなかったような素晴らしいアイデアがひらめく日です。「どうして今まで気づかなかったんだろう？」と、自分でも驚くほどの発見があるかもしれません。特に、お金に関する着想は信頼して大丈夫。あなたの成長が、新しいアイデアとして形になっています。

★第5位……乙女座

「自分時間」を何よりも大切にしたい日。後回しにできることは、思い切って翌日に回してしまって大丈夫。今は、好きな映画を観たり、趣味のハンドメイドに没頭したり、あなたの心身をリフレッシュさせることに集中しましょう。