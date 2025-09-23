睡魔に勝てる！？ YouTubeチャンネル「先住犬レモンと保護猫月見＆ムーン」では、保護猫の赤ちゃんが遊ぶ途中で眠くなってしまったときの様子が配信され、動画のコメント欄には「睡魔と戦っているのがかわいすぎる」「みんなメロメロだね」との声が続出しました。

ゆらゆらと体を揺らして…

注目を集めたのは「【保護猫】遊びたいのに睡魔と戦う子猫が可愛いすぎますw」という動画。先輩保護猫の「月見」ちゃんと遊んでいた保護猫の「ムーン」君が、ソファの下でちょっと休憩しています。

やがてソファから出てくると、今度はボール遊びに夢中に。自分の頭よりも大きなボールを捕まえて、くわえて猫パンチをしたり、蹴ってみたりと大忙しです。

最近、ムーン君は月見ちゃんの真似をすることが増えたそう。お姉ちゃんを見習って、猫じゃらしのようなおもちゃを追いかけて狩りの練習でしょうか？ 一心不乱にぴょんぴょん飛び跳ねる様子がとてもキュートです。

たくさん遊んで疲れたのでしょう。気付くとムーン君はおめめをしょぼしょぼと細め、ゆらゆらと体を揺らしています。眠くて眠くて仕方ない様子ですが、お行儀よく座った姿勢を崩さないように踏ん張って、「ぼくはまだまだ…遊べるニャ……」とアピールしているよう。

一生懸命、睡魔と戦うムーン君の愛らしさに、飼い主さんもつい笑ってしまいます。しかし容赦なく襲う睡魔に、とうとう限界を迎えたムーン君は、体を横たえてスヤスヤと眠り始めました。飼い主さんの前で、安心しきったようにリラックスする様子がいとおしいですね。

睡魔と戦うムーン君の姿に、動画のコメント欄には「かわいすぎてニヤニヤしちゃう！」「見ていて幸せな気分になるよ」との声があふれていました。遊びにも睡魔との戦いにも一生懸命なムーン君の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。