2024年12月、米倉涼子が主演を務める映画『劇場版ドクターX』は、大きな話題を呼んだ。公開から約1年が経とうとしているが、近況が心配されている。

発端となったのは、9月22日の「NEWSポストセブン」の報道だ。

「記事によれば、米倉さんは9月25日、高級自動車ブランド『ジャガー・ランドローバー』の日本法人が主催するイベントで、SUV『ディフェンダー』のアンバサダーに就任する予定だったものの、直前で辞退したと伝えられたのです。また、9月17日のファッションイベントも急きょ、降板になるなど、イベントのキャンセルが続いているとされています」（スポーツ紙記者）

米倉の“ドタキャン報道”に関して、Xでは

《とても心配になりました。ゆっくり休んでまた輝く姿を見せてください!》

《何が原因かわからないけどまた体調悪化してるとしたら心配》

《体調のことなのか、それとも周囲への配慮なのか…インスタも止まってるし気になるなぁ》

など、彼女の身を案じる声があがっている。

「6月12日、スイスの時計ブランド『ウブロ』のイベントに米倉さんが参加したときのことです。山崎賢人さんらとステージに登壇したのですが、SNSでは米倉さんが“激やせ”して見えることを心配する声があがっていました。もともと、細身でスタイルのいい米倉さんですが、やつれた印象を受ける人がいたようです。また、これまで、米倉さんは頻繁にInstagramを更新していましたが、8月19日を最後に1カ月以上、更新がストップしており、そのこともファンの心配に拍車をかけています」（芸能記者）

米倉は2020年、27間所属した芸能事務所「オスカープロモーション」から独立し、個人事務所を設立。その後も多くのドラマに出演してきたが、苦難も経験していた。

「2022年9月、主演が決まっていたミュージカル『CHICAGO（シカゴ）』を降板しました。その理由に関して、『急性腰痛症及び仙腸関節障害による運動機能障害により、ドクターストップがかかった』と発表したのです。その後、2024年6月に『あさイチ』（NHK）に出演した際は、手術をおこない、万全の状態であることを強調していました」（同前）

映画『ドクターX』は興行収入30億円を突破する大ヒットとなった。しかし公開直前には、悲しいできごとに見舞われている。

「2024年10月、『ドクターX』シリーズで共演してきた西田敏行さんが亡くなりました。米倉さんは訃報が出る1時間ほど前に、Instagramのストーリーズで、西田さんと食事した際の写真をアップしていたのです。2人の仲のよさは有名だっただけに、米倉さんを気遣う向きも多かったです。独立から5年が経ち、体調の問題や“盟友”の死去など、苦難が続いているため、今回の報道でも動向が注目されたのでしょう」（同前）

もう一度、米倉が元気な姿を見せてくれることを期待したい。