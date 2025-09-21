住友不動産商業マネジメント株式会社が運営する「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」（東京都江東区）では、2025年10月10日（金）から、6回目となる秋の恒例イベント「#ありハロ2025」を開催する。今年は初めて「運動会」をテーマに掲げ、大型遊具やお菓子がもらえるラリー、親子ワークショップなど、ファミリーで楽しめる多彩なハロウィンイベントを展開する。

イベント概要 イベント名：有明ハロウィンカーニバル #ありハロ2025

期間：2025年10月10日（金）～13日（月・祝）、24日（金）～26日（日）

場所：有明ガーデン（東京都江東区有明2-1-8）

会場：中央吹抜広場、有明ガーデンパーク、スポーツエンターテイメント広場、モール館内ほか

公式ページ：※リンクが削除されました。

今年は「運動会」がテーマ！初の恐竜パジャマ運動会も登場

第1回から5回までは「ダンシングハロウィン」としてステージコンテンツを中心に展開してきた「#ありハロ」だが、今年は「運動会」という新たなテーマに挑戦。その目玉イベントが「ちびっこ恐竜パジャマ運動会」だ。

10月11日（土）～13日（月・祝）の期間、1階有明ガーデンパークにて開催されるこの運動会は、2歳～6歳の子どもたちを対象に、ラジオ体操、追いかけ玉入れ、リレー（1人15m）、だるまさんがころんだなどのプログラムを実施。参加費は1,000円、対象年齢は2歳～6歳で、事前WEB申込制（先着順）となっている。ハロウィンならではの仮装を楽しみながら、秋の大空の下で体を動かす楽しさを味わえる。

大型エア遊具やスタンプラリーなど、子どもが喜ぶコンテンツが充実

運動会だけでなく、さまざまな楽しみ方ができるのも「#ありハロ」の魅力だ。1階スポーツエンターテイメント広場では、3歳以上を対象にした「ハロウィンキッズランド（大型エア遊具）」が10月11日（土）～13日（月・祝）に登場。参加費100円～1,000円で、10:00～17:00（最終受付16:30）まで楽しめる。

また、「トリック・オア・トリート・ラリー」も人気イベントの一つ。館内のラリーポイントを回ってスタンプを集めると、ゴール地点でお菓子がプレゼントされる。10月11日（土）～13日（月・祝）、25日（土）、26日（日）に開催され、参加費は無料。ただし事前WEB申込制で各日先着500名限定となっている。

年齢に合わせた多彩なワークショップも開催

小さな子どもから楽しめるワークショップも充実している。3歳未満を対象とした「おひるねアート」は10月10日（金）、24日（金）に開催。モール2階中央吹抜広場で10:15～16:00まで行われ、参加費無料（事前WEB申込制・先着順）となっている。

また、10月25日（土）、26日（日）には多彩なワークショップが用意されている。ハロウィン飾り作り（1,000円～）、キャンドル作り（1,200円～）、ジュエリーシール（500円～）、モールドール・キーホルダー作り（1,000円～）などが楽しめる。対象年齢や開催日は各ワークショップによって異なるため、詳細は公式ホームページで確認が必要だ。

ハロウィン限定フードも見逃せない

食事やスイーツでもハロウィン気分を味わえる。2階のパティスリー/カフェ「ピネード」では、10月15日（水）～31日（金）の期間、ハロウィン限定スイーツを販売。「シャンティちゃんーマロンショコラー」や「ハロウィンかぼちゃのプリン」などが登場する。

さらに、ホテル「ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明」の2階レストラン「オールデイダイニング グランドエール」では、9月1日（月）～11月30日（日）まで秋ブッフェを開催。10月はハロウィンスイーツとして、チョコレートとかぼちゃのロールケーキも楽しめる。また、10月11日（土）～13日（月・祝）、25日（土）、26日（日）には、仮装して来店した客に選べるワンドリンクをプレゼントするハロウィン特典も用意されている。

コロナ禍から生まれた地域密着イベント、今年で6回目

「#ありハロ」は、コロナ禍の影響が色濃く残る2020年6月に開業した有明ガーデンが、同年10月に地域の人々に元気や笑顔を届けたいという想いから始めたイベントだ。厳しい状況の中での開催決断だったが、地域の子どもたちや家族に楽しんでもらえたことは、街づくりの観点からも意義深い経験となった。

それから5年、今年で6回目を迎える「#ありハロ」は、有明ガーデンで最も長く続く地域向けイベントとして、街のにぎわいや親子の交流の場となり、多くの笑顔を生み出してきた。今年は「運動会」という新テーマに挑戦し、地域の子どもたちの年齢幅の広がりにも対応。今後も地域に愛されるイベントとして、有明の街の象徴的な存在、地域コミュニティの核となるイベントを目指している。この秋は、「#ありハロ2025」で家族や友人と一緒にハロウィンを楽しんでみてはいかがだろうか。

記事内画像は同リリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。