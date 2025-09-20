Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関する新情報を公開した。

今回の「ブルアカらいぶ」は9月20日と21日に開催中の「京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）」に合わせ実施となった。新キャラクターミヨ、フユ、リツの実装に加え、彼女たちが登場すると思われるゲーム内イベント「誰が為の芸術～偽飾の絵画と美学の行方～」の開催が告知。さらにスケジュールのロケーションとして「ワイルドハント総合芸術地区」の実装が発表され、これらは9月24日より順次展開される。

また、総力戦ゲブラが10月1日より開催されることも発表。10月15日から開催される大決戦シロ＆クロにおいては高難易度のTormentが2つのタイプで開催されることとなった。

グッズに関する情報も多数公開となり、ハナコやコハルなど補習授業部の4人を起用したタイトーのプライズや、フレグランスブランドのAnidealよりミカ、シュン、カンナの香水が発売。さらに、アニメイトとのコラボグッズに加え、Yostar OFFICIAL SHOPにて新キャラクターたちのアクリルスタンドをはじめとした新商品が発売となる。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

