毛絡みゼロ、粒子検知、温水洗浄。すべてを自動でこなすメンテナンスフリーの【ナーワル】ロボット掃除機がAmazonに登場中‼
家具の隙間も、壁際も、汚れの種類も。空間と汚れに合わせて動いて賢い【ナーワル】のロボット掃除機がAmazonに登場!
ナーワルのロボット掃除機は、人の手のような拭き取り力を実現するロボット掃除機。独自の三角形モップとエクステンド機能により、隅々までモップが届き、８ニュートンの下向き圧力で床をしっかり磨き上げる。ナーワルが開発した可動式モップモジュールは、家具の隙間や壁際、角の形状に応じて動きを変え、空間に合わせて柔軟に対応する。
毛絡みゼロを実現するデュアルサイドブラシとフローティングブラシを搭載。髪の毛やペットの毛を逃さず吸引しながら、清掃後の絡まりも自動で解消。お手入れの手間を完全に排除した、真のメンテナンスフリー設計。
粒子センサーが床の微細なゴミを検知し、直径2ミリ以上の粒子に反応して清掃プランを自動調整。ゴミが多い場所では走行スピードを落とし、吸引力を強化。サイドブラシの動きも制御し、粒子の散乱を防ぎながら、必要に応じて二回清掃を実行する。
さらに、汚れ検知AIが床の汚れ具合と成分を分析し、45度〜75度の温水を使い分けてモップ洗浄を実行。汚れが残っていれば複数回の清掃を自動で行い、人の手を一切介さず、床を徹底的にキレイにする。
人の手のように拭き、目に見えない粒子まで見逃さない。床のすみずみまで知的に磨き上げるアイテムだ。
