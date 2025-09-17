「彼は私に本気？」男性が本命女性には“しないこと”３選
「彼って私に本気なのかな？」――恋愛中なら誰もが一度は気になる疑問。実は、男性の本気度は“してくれること”より“しないこと”に表れます。そこで今回は、男性が本命の女性にだけ“しないこと”を紹介します。
上から目線で話さない
本命女性の前では「説教」や「マウント発言」は封印されます。それは対等な関係でいたいし、本命女性の意見を尊重したいから。むしろ「それいいね」「なるほど」と耳を傾けてくれるなら、本気サインの可能性大です。
無関心な態度をとらない
LINEを既読スルーしたまま、疲れているからと素っ気なく対応など、男性は“放置するようなこと”を本命女性にはまずしません。どんなに忙しくても「今日は大丈夫？」「あとで連絡するね」と気遣うひと言を欠かさないのは、無関心でいられないからです。
不安にさせるようなSNSの使い方をしない
ストーリーで匂わせ投稿をしたり、既読スルーをネタにしたりなど、不誠実なSNSの使い方を男性は本命女性に絶対しません。本気の相手に対しては、余計な不安を与えないように“安心できる距離感”を意識するもの。むしろSNSよりも、対面でのコミュニケーションを大事にするのが特徴です。
本気の男性は“格好つけるより嫌われないこと”を優先します。つまり、今回挙げた内容の３つが揃っているなら、彼の本気度はかなり高めということですよ。
