「ちいかわ キャラパキ チョコレート」がリニューアルされ本日9月15日に発売！新たに6種のパッケージデザインが追加
【ちいかわ キャラパキ チョコレート（2025年9月リニューアル）】 9月15日 発売 価格：149円
バンダイは、「ちいかわ キャラパキ チョコレート」のパッケージをリニューアルし、9月15日に全国量販店の菓子売場等にて発売する。価格は149円。
本商品は、「キャラパキ」シリーズより「ちいかわ」に登場するキャラクターをモチーフにしたもの。「キャラパキ」シリーズは、パフ入りの板チョコレートをパキパキ割ってキャラクターやアイテムを取り出す“遊び”要素が詰まったオリジナルチョコレート菓子シリーズとなっている。
リニューアルされ発売される本商品では、ちいかわたちの可愛い表情のデザインがさらに6種追加され、全9種のパッケージが用意されている。イチゴ味、ブルーベリー味を含む4種類の味のチョコレートで「ちいかわ」の世界観を表現されており、チョコの形は全8種が登場。どのキャラクターのチョコが出るかは、あけてみてのおたのしみとなる。
