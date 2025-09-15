¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¿©´á¡Ö¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥Á¥ãー¥à ¤Á¤¤¤«¤ï ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹õÇ¡×¤¬ËÜÆü9·î15Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡Ö¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥Á¥ãー¥à ¤Á¤¤¤«¤ï ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹õÇ¡×¤ò9·î15Æü¤ËÁ´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Î²Û»ÒÇä¾ìÅù¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï330±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î·Á¤ò¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ãー¥à¤¬¤Ä¤¤¤¿¿©´á¥·¥êー¥º¤ÎÂè2ÃÆ¡£º£²ó¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¹õÇ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´8¼ï¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥Á¥ãー¥àËÜÂÎ¤¬¸«¤¨¤ë¥Ö¥ê¥¹¥¿ー»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ºÌ¿§ºÑ¥Á¥ãー¥à¡ÊÁ´8¼ï¡Ë
1¡¥¤Á¤¤¤«¤ï
2¡¥¥Ï¥Á¥ï¥ì
3¡¥¤¦¤µ¤®
4¡¥¥â¥â¥ó¥¬
5¡¥¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦
6¡¥¥é¥Ã¥³
7¡¥¥·ー¥µー
8¡¥¸ÅËÜ²°
¡¦¥¬¥à¡Ê¥½ー¥ÀÌ£¡Ë1¸Ä
(C)nagano / chiikawa committee