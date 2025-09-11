この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【要注意】『まさか私が？』無自覚なハラスメントで人生が暗転する前に知るべきこと」にて、社労士のたかこ先生が“ホワイトハラスメント”の怖さと企業が取るべき対策について分かりやすく解説した。

動画冒頭、たかこ先生は「あなたのためを思って、という言葉、ハラスメントです」と強く指摘し、善意から発した言葉が相手にとって精神的な負担やストレスになりうる“ホワイトハラスメント”（通称ホワハラ）について話題を展開。「ホワイトハラスメントって、一見優しい言葉や正論に見えても、相手を追い詰めてしまうような言動のこと」と述べ、例えば「普通はこれくらいできるんだよ」「あなたのためを思って言っている」などが、その典型であると説明した。

さらに、ホワハラの深刻な例として“ガスライティング”にも言及。相手の感覚を否定し、精神的に追い込む言動、例えば「そんなこと言ってない」「気にしすぎ」という発言が離職やメンタル不調の原因になるとし、「甘く見てると意外と怖いのよね」と警鐘を鳴らした。

世代間の認識や立場の違いでも問題が起こりやすいとし、「同じ言葉を使っても管理職と部下では重みが違う」「言葉のリテラシー教育が大事」と強調。こうした言葉遣いの教育はAI研修でも可能であり、助成金の活用も推奨。助成率について「社員なら研修費の45%、有期雇用なら70%。さらに時給補助も出ます」とお得に学ぶ仕組みも紹介した。

その他にも、社内外の相談窓口の設置や、客観的なフィードバック制度の導入が重要だとし、「1on1面談を月1回実施してからパワハラが一切起こらなくなった会社もある」と実例を紹介。「善意でも圧力になることを理解して、全世代・全社員が意識を変えていく必要がある」と訴えた。

動画の締めくくりでたかこ先生は、「まずは自分が使っている言葉を振り返ってみて。普通は、みんなは、あなたのために…そんな言葉使ってないか確認してね。無意識の言動が大きな問題の芽になる前に、学びと対策を始めてほしい」と呼びかけ締めくくった。

