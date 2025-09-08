韓国プロ野球の人気チアがウェディングドレス姿公開！美男美女すぎる結婚フォトに反響多数【PHOTO】

韓国の人気チアガール、キム・ハンナのウェディングフォトが話題だ。

【写真】キム・ハンナ、“目のやり場に困る”至近距離SHOT

キム・ハンナは最近、自身のインスタグラムで夫キム・ジョンソクとのウェディングフォトを数枚投稿した。

「いつもステージの上で応援をしてきた私たちは、これからお互いを応援しながら生きて行こうと思います」と伝えたキム・ハンナ。公開された写真では純白のウェディングドレスに身を包み、黒のタキシードを着たキム・ジョンソクと肩を寄せ合う姿を見せている。

ほかにも、モダン韓服やマーメイドドレスなどさまざまな衣装を着用。チアガールを務めているだけあって、整ったビジュアルとプロポーションもあらわになり、多くのファンを虜にさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「美男美女ですね」「綺麗すぎる…」「結婚おめでとうございます」「幸せに生きてください」といったコメントが寄せられている。

なお、キム・ハンナは1990年4月4日生まれの35歳。2013年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のKIAタイガース、Vリーグ男子部の水原KEPCOビッグストーム、女子部の現代建設ヒルステート、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ1Qでチアガールを務めている。

キム・ジョンソクは1993年6月14日生まれの32歳。2018年より各スポーツチームで応援団長を務めており、これまで韓国プロ野球のLGツインズ、KBLの原州DBプロミ、高陽デイワンジャンパーズ、男子プロサッカーKリーグの大田ハナシチズン、Vリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONなどで歴任。現在はKリーグの水原FC、KBLの水原KTソニックブーム、女子プロバスケWKBLの華川KSPOで応援団長を務めている。

2人は今年6月23日に結婚を発表。当時、韓国メディアはキム・ハンナとキム・ジョンソクが約1年間交際を続けていたと報じていた。