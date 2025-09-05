造幣局が、『ドラゴンボール40周年』貨幣セットの通信販売の予約受け付けを、5日の午前10時からスタート。SNSでは大きな話題となり、造幣局の公式オンラインショップが一時つながりづらくなる事態も起きました。

1984年11月20日に連載を開始し、2024年に連載40周年を迎えた人気コミック『DRAGON BALL』。それを記念して2種類の貨幣セットが企画されました。

ひとつは、『ドラゴンボール40周年記念2025プルーフ貨幣セット』。令和7年銘の500円から1円までの6種類のプルーフ貨幣と銀メダル1枚を特製革ケースに収納しているもの。銀メダルの表面には、主人公の孫悟空を、裏面には虹色発色加工で原作40周年記念ロゴをデザイン。価格は1万6500円（消費税・送料込み）で、販売数量は2万5000個を予定。

もう１つは『ドラゴンボール40周年記念 貨幣セット』で、令和7年銘の未使用の500円から1円までの通常貨幣と、丹銅製年銘板（製造年を記したメダル）1枚をケースに収納しているもの。年銘板の表面には主人公の孫悟空を、裏面には四星球をデザイン。価格は3100円（消費税・送料込み）で、販売数量は6万個を予定。それぞれの予約数が、販売数量を超えた場合は抽選での販売になるとしています。

■オンラインショップが一時つながりにくい状態に

2つの貨幣セットは、5日午前10時から造幣局の公式オンラインショップで予約受け付けがスタート。すると、直後からオンラインショップがつながりにくい状態が続き、SNSでは「つながらない」「サイト重い」などの声が次々と上がりました。

その後、数時間が経過すると、SNSで「やっと申し込みできた」、「申し込み完了」などの投稿が次々とあがり、徐々につながりにくい状況は解消されました。

予約申し込みは、郵便はがきでも受け付けていて、25日消印まで有効ということです。