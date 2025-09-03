ロイズのハロウィン限定お菓子♡仕掛け付きからプチギフトまで大集合

秋の訪れとともに心躍るイベントといえばハロウィン。北海道発の人気ブランド「ロイズ」から、2025年も期間・数量限定のハロウィン商品が登場しました。飛び出す仕掛けが楽しいポップボックスや、たっぷり入ったわくわくボックス、キュートなプチセットまで勢ぞろい。遊び心満載のデザインと上質な味わいで、パーティやギフトがさらに特別になるラインナップをご紹介します♪

仕掛けも楽しい限定ボックス

ロイズならではの遊び心を詰め込んだボックス商品が充実。

ロイズハロウィンポップボックス

価格：6種20個・1,566円

開けるとお城が飛び出す仕掛け付き♡人気チョコを詰め合わせ。

ロイズハロウィンちょこっとボックスセット

価格：4種54個・2,700円

小箱を配っても◎、飾っても楽しいデザイン。

ロイズハロウィンわくわくボックス

価格：7種104個・4,698円

おみくじ付きチョコ入り！窓を開けて取り出す遊びも楽しめます。

秋限定「チーズワンダー」が大丸東京に♡期間限定POP UP開催

プチギフトにぴったりな可愛いセット

ロイズハロウィンプチセット

価格：4種10個・837円

カラフルなポップチョコと限定パッケージのピュアチョコ入り。

ロイズハロウィンアールショコラ

価格：4種20個・1,188円

ナッツやフルーツ入りのクリームショコラを限定パッケージで。

ロイズハロウィンバトンクッキー

価格：25枚・999円

ココナッツクッキーにチョコをコーティングした定番人気の味。

キュートなクッキーや大満足セレクション

価格：945円

かぼちゃとココアの生地を使ったジャック・オー・ランタン柄。

ロイズハロウィンピュアチョコレート

価格：2種40枚・1,377円

スイート＆ミルクを限定デザインで♡パーティにぴったり。

ロイズハロウィンハッピーセレクション

価格：14種42個・3,429円

人気商品と限定菓子を詰め合わせた豪華なひと箱。

ハロウィンをロイズのお菓子で楽しもう

仕掛けを楽しめるボックスから手土産にぴったりのプチセット、ボリューム満点の豪華セレクションまで、ロイズのハロウィン限定スイーツはどれも遊び心と美味しさを兼ね備えています。

お部屋を彩るデザインと、ひと口ごとに広がる上質な甘さで、今年のハロウィンをもっと特別に演出してみませんか？贈る人ももらう人も笑顔になれる、ハロウィンシーズン限定の味わいです♪