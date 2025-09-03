ロイズのハロウィン限定お菓子♡仕掛け付きからプチギフトまで大集合
秋の訪れとともに心躍るイベントといえばハロウィン。北海道発の人気ブランド「ロイズ」から、2025年も期間・数量限定のハロウィン商品が登場しました。飛び出す仕掛けが楽しいポップボックスや、たっぷり入ったわくわくボックス、キュートなプチセットまで勢ぞろい。遊び心満載のデザインと上質な味わいで、パーティやギフトがさらに特別になるラインナップをご紹介します♪
仕掛けも楽しい限定ボックス
ロイズならではの遊び心を詰め込んだボックス商品が充実。
ロイズハロウィンポップボックス
価格：6種20個・1,566円
開けるとお城が飛び出す仕掛け付き♡人気チョコを詰め合わせ。
ロイズハロウィンちょこっとボックスセット
価格：4種54個・2,700円
小箱を配っても◎、飾っても楽しいデザイン。
ロイズハロウィンわくわくボックス
価格：7種104個・4,698円
おみくじ付きチョコ入り！窓を開けて取り出す遊びも楽しめます。
秋限定「チーズワンダー」が大丸東京に♡期間限定POP UP開催
プチギフトにぴったりな可愛いセット
ロイズハロウィンプチセット
価格：4種10個・837円
カラフルなポップチョコと限定パッケージのピュアチョコ入り。
ロイズハロウィンアールショコラ
価格：4種20個・1,188円
ナッツやフルーツ入りのクリームショコラを限定パッケージで。
ロイズハロウィンバトンクッキー
価格：25枚・999円
ココナッツクッキーにチョコをコーティングした定番人気の味。
キュートなクッキーや大満足セレクション
ロイズハロウィンクッキーズ[5枚入]
価格：945円
かぼちゃとココアの生地を使ったジャック・オー・ランタン柄。
ロイズハロウィンピュアチョコレート
価格：2種40枚・1,377円
スイート＆ミルクを限定デザインで♡パーティにぴったり。
ロイズハロウィンハッピーセレクション
価格：14種42個・3,429円
人気商品と限定菓子を詰め合わせた豪華なひと箱。
ハロウィンをロイズのお菓子で楽しもう
仕掛けを楽しめるボックスから手土産にぴったりのプチセット、ボリューム満点の豪華セレクションまで、ロイズのハロウィン限定スイーツはどれも遊び心と美味しさを兼ね備えています。
お部屋を彩るデザインと、ひと口ごとに広がる上質な甘さで、今年のハロウィンをもっと特別に演出してみませんか？贈る人ももらう人も笑顔になれる、ハロウィンシーズン限定の味わいです♪